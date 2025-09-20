Palmeiras goleia o Grêmio Prudente pelo Campeonato Paulista sub-17
Neste sábado, a base do Palmeiras saiu vitoriosa do Estádio Paulo Constantino, em Presidente Prudente. O time sub-15 venceu o Grêmio Prudente por 9 a 0, enquanto o sub-17 triunfou sobre o oponente por 4 a 0. Ambos os jogos foram válidos pela quinta rodada da terceira fase do Campeonato Paulista.
Com a vitória, a equipe sub-15 chegou aos 13 pontos, liderando o Grupo 28 e classificada às quartas de final. Pela última rodada da terceira fase, a equipe encara o Monte Azul no próximo sábado, às 9h (de Brasília), na Academia de Futebol 2.
Já o sub-17 alcançou os 12 pontos e também está na liderança de sua chave. O próximo compromisso da equipe é contra o Itaquaquecetuba, no sábado, às 11h, na Academia de Futebol 2.