Palmeiras goleia o Grêmio Prudente pelo Campeonato Paulista sub-17

20/09/2025 13h37

Neste sábado, a base do Palmeiras saiu vitoriosa do Estádio Paulo Constantino, em Presidente Prudente. O time sub-15 venceu o Grêmio Prudente por 9 a 0, enquanto o sub-17 triunfou sobre o oponente por 4 a 0. Ambos os jogos foram válidos pela quinta rodada da terceira fase do Campeonato Paulista.

Com a vitória, a equipe sub-15 chegou aos 13 pontos, liderando o Grupo 28 e classificada às quartas de final. Pela última rodada da terceira fase, a equipe encara o Monte Azul no próximo sábado, às 9h (de Brasília), na Academia de Futebol 2.

Já o sub-17 alcançou os 12 pontos e também está na liderança de sua chave. O próximo compromisso da equipe é contra o Itaquaquecetuba, no sábado, às 11h, na Academia de Futebol 2.

