Onde vai passar Real Madrid x Espanyol pelo Espanhol? Como assistir ao vivo
Real Madrid e Espanyol entram em campo hoje, às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? O jogo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Líder da competição, o Real Madrid tem 100% de aproveitamento e quer manter o embalo. A equipe merengue venceu a Real Sociedad por 2 a 1 na rodada passada.
Além disso, o time de Xabi Alonso chega empolgado após iniciar a Liga dos Campeões com vitória no meio de semana. O Real recebeu o Olympique e venceu por 2 a 1.
Do outro lado, o Espanyol iniciou bem em La Liga, com três vitórias em quatro jogos. A equipe catalã venceu o Mallorca por 3 a 2 na rodada passada.
Real Madrid x Espanyol -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 20 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
- Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)