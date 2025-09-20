Topo

Onde vai passar Real Madrid x Espanyol pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Mbappé comemora gol do Real Madrid Imagem: Oscar DEL POZO / AFP
20/09/2025 05h30

Real Madrid e Espanyol entram em campo hoje, às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Líder da competição, o Real Madrid tem 100% de aproveitamento e quer manter o embalo. A equipe merengue venceu a Real Sociedad por 2 a 1 na rodada passada.

Além disso, o time de Xabi Alonso chega empolgado após iniciar a Liga dos Campeões com vitória no meio de semana. O Real recebeu o Olympique e venceu por 2 a 1.

Do outro lado, o Espanyol iniciou bem em La Liga, com três vitórias em quatro jogos. A equipe catalã venceu o Mallorca por 3 a 2 na rodada passada.

Real Madrid x Espanyol -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 20 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
  • Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

