Onde vai passar Palmeiras x Fortaleza pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Palmeiras e Fortaleza duelam na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
O Palmeiras atravessa ótima fase no Brasileirão, com quatro vitórias nos últimos cinco compromissos. Na rodada passada, o Alviverde mostrou força ao golear o Internacional por 4 a 1, em casa.
Na Libertadores, o time de Abel Ferreira também chega em alta após vencer o River Plate por 2 a 1. O resultado permite até um empate no jogo de volta para garantir vaga na semifinal.
O Fortaleza, por sua vez, respira após encerrar a sequência de quatro derrotas. Na estreia de Martín Palermo, o Leão do Pici venceu o Vitória por 2 a 0 diante de sua torcida.
Palmeiras x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 20 de setembro, às 21h (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)