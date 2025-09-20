Topo

Onde vai passar Palmeiras x Fortaleza pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

20/09/2025 16h00

Palmeiras e Fortaleza duelam na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Palmeiras atravessa ótima fase no Brasileirão, com quatro vitórias nos últimos cinco compromissos. Na rodada passada, o Alviverde mostrou força ao golear o Internacional por 4 a 1, em casa.

Na Libertadores, o time de Abel Ferreira também chega em alta após vencer o River Plate por 2 a 1. O resultado permite até um empate no jogo de volta para garantir vaga na semifinal.

O Fortaleza, por sua vez, respira após encerrar a sequência de quatro derrotas. Na estreia de Martín Palermo, o Leão do Pici venceu o Vitória por 2 a 0 diante de sua torcida.

Palmeiras x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 20 de setembro, às 21h (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

