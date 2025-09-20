Topo

Onde vai passar Botafogo x Atlético-MG pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Jorge Sampaoli comanda o Atlético-MG Imagem: Gilson Lobo/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

20/09/2025 13h00

Botafogo e Atlético-MG duelam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo ao vivo.

O Glorioso chega pressionado após vacilo no duelo atrasado da 12ª rodada. O time carioca abriu 3 a 0 contra o Mirassol no meio de semana, mas acabou cedendo o empate em apenas 16 minutos no segundo tempo.

O Galo também vive fase complicada. A equipe comandada por Jorge Sampaoli acumula três derrotas e dois empates nas últimas cinco partidas do Brasileirão. No jogo mais recente, ficou no 1 a 1 diante do Santos.

Botafogo x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.

