Onde vai passar Botafogo x Atlético-MG pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Botafogo e Atlético-MG duelam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo ao vivo.

O Glorioso chega pressionado após vacilo no duelo atrasado da 12ª rodada. O time carioca abriu 3 a 0 contra o Mirassol no meio de semana, mas acabou cedendo o empate em apenas 16 minutos no segundo tempo.

O Galo também vive fase complicada. A equipe comandada por Jorge Sampaoli acumula três derrotas e dois empates nas últimas cinco partidas do Brasileirão. No jogo mais recente, ficou no 1 a 1 diante do Santos.

Botafogo x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília)

20 de setembro, às 18h30 (de Brasília) Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

