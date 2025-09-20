Olympique de Marseille x PSG: onde assistir, horário e escalações pelo Francês
Neste domingo, o Paris Saint-Germain enfrenta o Olympique de Marselha, pela quinta rodada do Campeonato Francês. O duelo está marcado para às 15h45 (de Brasília), no Stade Vélodrome.
Onde assistir?
O jogo será transmitido pela Cazé Tv e Disney+
Como chegam os times?
O Paris Saint-Germain é o líder da competição, com 12 pontos conquistados. São quatro vitórias nas quatro partidas disputadas. Já o Olympique de Marseille ocupa a sétima colocação, com seis pontos. O time soma dois triunfos e duas derrotas.
Histórico de confronto
As equipes se enfrentaram 109 vezes. O Paris Saint-Germain leva vantagem, com 52 triunfos contra 34 do Marseille. Por fim, as equipes empataram 23 duelos.
Prováveis escalações
Olympique de Marseille: Rulli; Pavard, Medina, Balerdi e Emerson Palmieri; Angel Gomes (Hojbjerg) e Kondogbia; Greenwood, Bilal Nadir (Matt O'Riley) e Weah; Aubameyang
Técnico: Roberto De Zerbi
Paris Saint-Germain: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes (Hernández); Zaïre-Emery (João Neves), Vitinha e Fabián Ruiz; Dembélé, Barcola (Doué) e Kvaratskhelia
Técnico: Luis Enrique
Próximo jogo Olympique de Marselha
Strasbourg x Olympique | Campeonato Francês
Data e horário: 26 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
Local: Stade de la Meinau
Próximo jogo Paris Saint-Germain
PSG x Auxerre | Campeonato Francês
Data e horário: 27 de setembro, às 16h05 (de Brasília)
Local: Parc des Princes
FICHA TÉCNICA
OLYMPIQUE DE MARSELHA x PARIS SAINT-GERMAIN
Competição: Campeonato Francês
Local: Stade Vélodrome
Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)
Horário: 115h45 (de Brasília)
Transmissão: Cazé Tv e Disney+
Arbitragem: Jérôme Brisard