Olympique de Marseille x PSG: onde assistir, horário e escalações pelo Francês

20/09/2025 20h00

Neste domingo, o Paris Saint-Germain enfrenta o Olympique de Marselha, pela quinta rodada do Campeonato Francês. O duelo está marcado para às 15h45 (de Brasília), no Stade Vélodrome.

Onde assistir?

O jogo será transmitido pela Cazé Tv e Disney+

Como chegam os times?

O Paris Saint-Germain é o líder da competição, com 12 pontos conquistados. São quatro vitórias nas quatro partidas disputadas. Já o Olympique de Marseille ocupa a sétima colocação, com seis pontos. O time soma dois triunfos e duas derrotas.

Histórico de confronto

As equipes se enfrentaram 109 vezes. O Paris Saint-Germain leva vantagem, com 52 triunfos contra 34 do Marseille. Por fim, as equipes empataram 23 duelos.

Prováveis escalações

Olympique de Marseille: Rulli; Pavard, Medina, Balerdi e Emerson Palmieri; Angel Gomes (Hojbjerg) e Kondogbia; Greenwood, Bilal Nadir (Matt O'Riley) e Weah; Aubameyang

Técnico: Roberto De Zerbi

Paris Saint-Germain: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes (Hernández); Zaïre-Emery (João Neves), Vitinha e Fabián Ruiz; Dembélé, Barcola (Doué) e Kvaratskhelia

Técnico: Luis Enrique

Próximo jogo Olympique de Marselha

Strasbourg x Olympique | Campeonato Francês

Data e horário: 26 de setembro, às 15h45 (de Brasília)

Local: Stade de la Meinau

Próximo jogo Paris Saint-Germain

PSG x Auxerre | Campeonato Francês

Data e horário: 27 de setembro, às 16h05 (de Brasília)

Local: Parc des Princes

FICHA TÉCNICA

OLYMPIQUE DE MARSELHA x PARIS SAINT-GERMAIN

Competição: Campeonato Francês

Local: Stade Vélodrome

Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)

Horário: 115h45 (de Brasília)

Transmissão: Cazé Tv e Disney+

Arbitragem: Jérôme Brisard

