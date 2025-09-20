Reginaldo Leme confirma novo programa na Band após saída da F1 da emissora

A partir de 2026, a Fórmula 1 deixará de ser transmitida pela Band e voltará ao Grupo Globo. Com isso, um nome que virou sinônimo da categoria no Brasil não estará mais presente nas transmissões: Reginaldo Leme.

O comentarista não fará parte da equipe da Globo e, apesar dos 80 anos de idade, não pensa em aposentadoria. Em entrevista ao Pole Position, programa do Canal UOL, Reginaldo confirmou que seguirá na Band com um programa próprio, voltado para entrevistas.

Vai acontecer. Não está fechado, mas está liberado para mim. Provavelmente será uma produção da minha agência e levaremos pronto para a Band. Eu vou decidir os convidados e tudo mais.

Reginaldo Leme, comentarista da Band

Desde o final de 2020 na Band, Reginaldo passou apenas uma temporada distante da Fórmula 1, que deixou a Globo no mesmo ano e está sendo transmitida pela emissora paulista desde 2021.

Os anos que passou na Band fizeram com que o comentarista criasse um grande carinho pela emissora e pelos companheiros que teve nesse período.

"Eu jamais sairia da Band para nenhum outro lugar, por tudo que encontrei e pela satisfação de trabalhar lá. É uma emissora que tem tudo, mas ainda tem aquele aspecto familiar, de você conseguir se sentir em casa. Muitas vezes, eu não preciso ir lá, mas eu vou porque é uma delícia chegar lá e ser bem recebido."

Embora ainda tivesse lenha para queimar, Reginaldo está satisfeito com o trabalho que fez na Band e se empolga para a nova realidade que terá, sem a preocupação de comentar os fins de semana de corrida.

"Talvez eu gostasse de transmitir por mais um ano, não mais do que isso, então a diferença é pouca para mim. Mas, entre o lado profissional e pessoal, eu só tenho a ganhar do lado pessoal. Há 53 anos, eu não tenho fim de semana. Tenho uma linda casa na praia, que eu adoro, mas vou só uma vez por ano. Não consigo ver meus amigos, praticar os esportes que eu gosto, abri mão de uma série de coisas que agora eu estou entusiasmado para recuperar. Óbvio que eu não queria que saísse, mas estou entusiasmado."

Mesmo distante, Reginaldo seguirá de olho na Fórmula 1 e torce para que o Grupo Globo tenha sucesso com o retorno da categoria.

Como torcedor, eu vou ver tudo: treino livre, classificação e corrida. Vou ver de qualquer forma, e espero que a Globo dê atenção a tudo, incluindo Fórmula 2 e 3, até pelos meus amigos que estão lá e vão trabalhar nas transmissões.

Reginaldo Leme, comentarista da Band

