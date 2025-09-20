Novo GSP? Treinador compara Merab Dvalishvili a lendário campeão do UFC

Topo

Campeão peso-galo (61 kg) do UFC, Merab Dvalishvili pode estar apenas no início de uma caminhada histórica dentro da organização. Pelo menos é o que acredita seu treinador principal, John Wood, que comparou o georgiano ao lendário Georges St-Pierre, ex-campeão dos meio-médios (77 kg) e dos médios (84 kg), considerado um dos maiores nomes da história do MMA.

Em entrevista ao canal 'Inside Fighting', Wood elogiou o potencial de seu atleta e apontou semelhanças no impacto que ele pode causar no esporte. Apesar de reconhecer que os estilos são diferentes, o técnico acredita que Merab tem condições de construir uma trajetória sólida e dominante, assim como o ícone canadense fez durante sua carreira no Ultimate.

"Acho que ele pode ser o GSP desta geração, se continuarmos evoluindo. Agora isso vai virar manchete. Vão dizer que o treinador Wood está dizendo que o Merab é o novo GSP, e tudo bem, eu entendo. Eles são lutadores diferentes. Só estou dizendo que ele pode ter esse tipo de trajetória", declarou..

Histórico dominante

Invicto desde 2018 no maior evento de MMA do mundo, quando foi superado por Ricky Simón, Dvalishvili emendou uma sequência impressionante de 13 vitórias consecutivas, consolidando-se como um dos atletas mais consistentes da atualidade. O georgiano conquistou o cinturão da divisão ao superar Sean O'Malley, em atuação dominante, e passou a ser reconhecido pelo ritmo intenso e wrestling sufocante.

Agora, o campeão se prepara para defender o título pela terceira vez. Ele tem retorno marcado para o dia 4 de outubro, no UFC 320, em Las Vegas (EUA), onde será o 'co-main event' da noite liderada pela revanche entre o brasileiro Alex 'Poatan' e Magomed Ankalaev. O adversário será o norte-americano Cory Sandhagen, em um duelo que promete movimentar a divisão.

