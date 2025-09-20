Mirassol x Juventude pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Neste domingo, o Mirassol recebe o Juventude, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 16 horas (de Brasília), no Estádio Campos Maia.
Onde assistir Mirassol x Juventude ao vivo?
Pay-per-view: Premiere
Como chega o Mirassol?
Surpresa do Campeonato Brasileiro, o Mirassol está invicto há cinco rodadas, com três vitórias e dois empates no período. Na última quarta-feira, o time do interior paulista empatou com o Botafogo em 3 a 3, no Nilton Santos, depois de sair perdendo por três gols de diferença.
A equipe do técnico Rafael Guanaes ocupa a 4ª posição, com 39 pontos conquistados.
Como chega o Juventude?
Por outro lado, o Juventude vive um momento irregular no Campeonato Brasileiro, com duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. No último domingo, o clube gaúcho perdeu para o Flamengo, dentro do Estádio Alfredo Jaconi, por 2 a 0.
O Juventude ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 21 pontos.
Histórico de confrontos
O Juventude tem uma leve vantagem sobre o Mirassol no retrospecto geral do confronto. Em sete partidas, foram três vitórias do time gaúcho, duas dos paulista, além de três empates.
Prováveis escalações
- Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Negueba, Cristian e Alisson
- Técnico: Rafael Guanaes
- Juventude: Jandrei; Reginaldo, Bernardo, Luan e Alan Ruschel; Jadson, Caíque, Mandaca e Nenê; Batalla e Gabriel Taliari
- Técnico: Thiago Carpini
Ficha Técnica
Mirassol x Juventude:
- Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)
- Data: Domingo, 21 de setembro de 2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro - 24ª rodada
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
- Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
- VAR:Wagner Reway (SC)