Mirassol x Juventude pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Neste domingo, o Mirassol recebe o Juventude, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 16 horas (de Brasília), no Estádio Campos Maia.

Onde assistir Mirassol x Juventude ao vivo?

Pay-per-view: Premiere

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirassol Futebol Clube (@mirassolfc)

Como chega o Mirassol?

Surpresa do Campeonato Brasileiro, o Mirassol está invicto há cinco rodadas, com três vitórias e dois empates no período. Na última quarta-feira, o time do interior paulista empatou com o Botafogo em 3 a 3, no Nilton Santos, depois de sair perdendo por três gols de diferença.

A equipe do técnico Rafael Guanaes ocupa a 4ª posição, com 39 pontos conquistados.

Como chega o Juventude?

Por outro lado, o Juventude vive um momento irregular no Campeonato Brasileiro, com duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. No último domingo, o clube gaúcho perdeu para o Flamengo, dentro do Estádio Alfredo Jaconi, por 2 a 0.

O Juventude ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 21 pontos.

Foco na preparação Jaconera. Próximo desfio pelo Brasileirão será domingo, fora de casa, contra o Mirassol ?? ? Fernando Alves/ECJ #Juventude #ECJ pic.twitter.com/6fta6IEHao ? E.C. Juventude (@ECJuventude) September 18, 2025

Histórico de confrontos

O Juventude tem uma leve vantagem sobre o Mirassol no retrospecto geral do confronto. Em sete partidas, foram três vitórias do time gaúcho, duas dos paulista, além de três empates.

Prováveis escalações

Mirassol : Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Negueba, Cristian e Alisson

: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Negueba, Cristian e Alisson Técnico: Rafael Guanaes

Juventude : Jandrei; Reginaldo, Bernardo, Luan e Alan Ruschel; Jadson, Caíque, Mandaca e Nenê; Batalla e Gabriel Taliari

: Jandrei; Reginaldo, Bernardo, Luan e Alan Ruschel; Jadson, Caíque, Mandaca e Nenê; Batalla e Gabriel Taliari Técnico: Thiago Carpini

Ficha Técnica

Mirassol x Juventude: