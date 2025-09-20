Topo

Esporte

Mirassol x Juventude pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

20/09/2025 20h00

Neste domingo, o Mirassol recebe o Juventude, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 16 horas (de Brasília), no Estádio Campos Maia.

Onde assistir Mirassol x Juventude ao vivo?

Pay-per-viewPremiere

Como chega o Mirassol?

Surpresa do Campeonato Brasileiro, o Mirassol está invicto há cinco rodadas, com três vitórias e dois empates no período. Na última quarta-feira, o time do interior paulista empatou com o Botafogo em 3 a 3, no Nilton Santos, depois de sair perdendo por três gols de diferença.

A equipe do técnico Rafael Guanaes ocupa a 4ª posição, com 39 pontos conquistados.

Como chega o Juventude?

Por outro lado, o Juventude vive um momento irregular no Campeonato Brasileiro, com duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. No último domingo, o clube gaúcho perdeu para o Flamengo, dentro do Estádio Alfredo Jaconi, por 2 a 0.

O Juventude ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 21 pontos.

Histórico de confrontos

O Juventude tem uma leve vantagem sobre o Mirassol no retrospecto geral do confronto. Em sete partidas, foram três vitórias do time gaúcho, duas dos paulista, além de três empates.

Prováveis escalações

  • Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Negueba, Cristian e Alisson

  • Técnico: Rafael Guanaes

  • Juventude: Jandrei; Reginaldo, Bernardo, Luan e Alan Ruschel; Jadson, Caíque, Mandaca e Nenê; Batalla e Gabriel Taliari

  • Técnico: Thiago Carpini

Ficha Técnica

Mirassol x Juventude:

  • Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)

  • Data: Domingo, 21 de setembro de 2025

  • Horário: 16h (de Brasília)

  • Competição: Campeonato Brasileiro - 24ª rodada

  • Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

  • Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

  • VAR:Wagner Reway (SC)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Amazonas supera Volta Redonda em duelo direto e respira na luta contra o descenso na Série B

Avaí busca empate no fim contra a Ferroviária pela Série B

Botafogo supera expulsão no 1º tempo, vence Atlético-MG e entra no G-4 do Brasileirão

Amazonas bate Volta Redonda e volta a vencer na Série B

Botafogo vence Atlético-MG e dorme no G4 do Brasileirão

Pressionados, Ceará e Bahia mantêm posições e ficam contentes com empate na Arena Castelão

Ceará e Bahia empatam em duelo de chances perdidas no Brasileirão

Ceará sai na frente, mas Bahia busca o empate em clássico pelo Brasileirão

Botafogo supera metade do jogo com um a menos e vence Atlético em casa

Corinthians desembarca em Recife para pegar o Sport

De olho na Libertadores, Palmeiras terá time todo reserva contra Fortaleza