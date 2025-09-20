Militão e Mbappe marcam e Real Madrid mantém início perfeito em temporada

Por Fernando Kallas

MADRID (Reuters) - O Real Madrid manteve seu início impecável na temporada da LaLiga com uma vitória por 2 a 0 sobre o Espanyol no Santiago Bernabéu neste sábado, graças aos gols de Éder Militão e Kylian Mbappe, dando aos rivais a primeira derrota da campanha.

Com o resultado, o Real Madrid se mantém confortavelmente no topo da competição com 15 pontos após cinco jogos, cinco a mais que o Espanyol e o Barcelona, e os atuais campeões têm um jogo a menos antes do confronto com o Getafe no domingo.

O zagueiro Militão abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo com um chute impressionante de 30 metros, com o pé direito que não deixou chance para o goleiro do Espanyol, Marko Dmitrovic.

Mbappe ampliou a vantagem pouco depois do intervalo, acertando um chute preciso no canto inferior esquerdo, com a assistência de Vinicius Jr.