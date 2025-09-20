Milan bate Udinese e chega à 3ª vitória seguida no Italiano

Na tarde deste sábado, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Italiano, o Milan visitou a Udinese no Estádio Friuli, venceu por 3 a 0 e chegou ao seu terceiro triunfo seguido. Pulisic (2) e Fofana balançaram as redes para os visitantes.

Situação da Tabela

Com o triunfo, o Milan chegou aos nove pontos, agora na terceira colocação da tabela, e aumentou sua sequência de vitórias para três (Lecce, Bologna e Udinese). Do outro lado, ao ser superada, a Udinese permaneceu com sete somados, na sexta posição.

? Resumo do jogo

UDINESE 0 x 3 MILAN

? Competição: 4ª rodada do Campeonato Italiano



?? Local: Estádio Friuli



? Data: 20 de setembro de 2025 (sábado)



? Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

? Pulisic, aos 39? do 2ºT (Milan)

? Fofana, aos 1? do 2ºT (Milan)

? Pulisic, aos 8? do 2ºT (Milan)

Como foi o jogo

O placar foi inaugurado pelo Milan aos 40 minutos do primeiro tempo. Estupiñán recebeu pela esquerda e cruzou. O zagueiro da Udinese afastou mal e a bola sobrou nos pés de Pulisic, que arrematou firme para marcar.

Com apenas um minutos de segundo tempo, o Milan aumentou a diferença. Pulisic pressionou a saída de bola adversária e provocou um erro do defensor. Fofana, então, nçao desperdiçou a oportunidade e finalizou da entrada da área.

Sete minutos depois, o Milan ampliou sua vantagem. Ao receber pela direita, Rabiot encontrou Pulisic, que concluiu de primeira.

Próximos jogos

Udinese

Enfrenta o Palermo, pela segunda rodada da Copa da Itália

Milan