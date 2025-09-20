Micael leva terceiro amarelo e desfalca Palmeiras na próxima rodada do Brasileiro

O Palmeiras ganhou um desfalque para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o zagueiro Micael recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória de 4 a 1 sobre o Fortaleza, no Allianz Parque, e terá que cumprir suspensão.

O próximo jogo da equipe alviverde na liga nacional será contra o Bahia, no próximo domingo, dia 28 de setembro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) na Arena Fonte Nova, em Salvador. Antes disso, o Verdão terá pela frente o River Plate, pela volta das quartas de final da Libertadores.

Micael foi o único de oito jogadores do Verdão que estavam pendurados a ser amarelado. Weverton, Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Facundo Torres e Vitor Roque escaparam do cartão e seguem à disposição do técnico Abel Ferreira.

Para o setor defensivo, o treinador do Palmeiras conta com Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs.

Vitória tranquila

Mesmo com uma escalação reserva, visando o jogo decisivo contra o River, o Palmeiras não teve muita dificuldade diante do Fortaleza e goleou o Leão do Pici por 4 a 1, com gols de Raphael Veiga, Sosa e Andreas Pereira (duas vezes), pulando para a vice-liderança do Brasileirão. Lucas Crispim descontou para os visitantes.

Situação na tabela

O Palmeiras agora soma 49 pontos e permanece na segunda posição da tabela pelo menos até este domingo, quando o Cruzeiro recebe o Red Bull Bragantino e pode ultrapassá-lo. A partida da Raposa está agendada para as 20h30 (de Brasília) da noite, no Mineirão.

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras x River Plate (volta das quartas de final da Libertadores)

(volta das quartas de final da Libertadores) Data e horário: 24/09 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

24/09 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)