Mbappé marca, e Real Madrid bate o Espanyol pelo Campeonato Espanhol

20/09/2025 13h15

O Real Madrid recebeu o Espanyol, neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu. Os donos da casa venceram por 2 a 0, com gols de Éder Militão e Kylian Mbappé.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Real Madrid segue com 100% de aproveitamento e na liderança do Campeonato Espanhol, com 15 pontos conquistados, em cinco rodadas. Por outro lado, o Espanyol, que conheceu a primeira derrota na competição, perdeu a chance de encostar no líder e ficou na 3ª posição, com dez pontos.

? Resumo do jogo

? REAL MADRID 2 x 0 ESPANYOL ?

? Competição: Campeonato Espanhol - quinta rodada

?? Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)

? Data: 20 de setembro de 2025 (sábado)

? Horário: 11h15 (de Brasília)

Gols

  • ? Éder Militão, aos 22? do 1ºT (Real Madrid)

  • ? Kylian Mbappé, aos 2? do 2ºT (Real Madrid)

Como foi o jogo

O Real Madrid abriu o placar aos 22 minutos de jogo. Éder Militão recebeu de Federico Valverde, puxou para a perna direita e acertou um belo chute do meio da rua. O goleiro Marko Dmittrovic ainda chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

No segundo tempo, logo aos três minutos, Vinícius Júnior arrancou pela ponta esquerda e tocou atrás para Kylian Mbappé. O francês ajeitou, bateu de fora da área no cantinho, sem chances para o goleiro, e marcou o segundo dos donos da casa.

Próximos jogos

Real Madrid:

  • Enfrenta o Levante nesta terça-feira, às 16h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Ciudad de Valencia.

Espanyol:

  • Recebe o Valencia também nesta terça, às 14 horas, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio RCDE.

