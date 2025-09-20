Mailton pode ganhar primeira chance como titular do São Paulo no SanSão; entenda

Mailton estreou com a camisa do São Paulo na última quinta-feira, na derrota por 2 a 0 para a LDU, em Quito, no Equador, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. O atleta, contratado na janela mais recente, deve ganhar sua primeira chance no 11 inicial de Hernán Crespo no clássico diante do Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro, em Santos (SP), a partir das 20h30 (de Brasília), no domingo.

No duelo pela competição internacional, o lateral direito substituiu Cédric Soares no intervalo e teve uma atuação de destaque, ajudando a equipe a dominar os donos da casa e criar boas oportunidades de gol. Assim, pensando em um cenário no qual o São Paulo poupe parte de seu time titular no jogo contra o Peixe, Mailton aparece como principal opção para comandar a lateral direita do São Paulo.

Time misto?

O Tricolor Paulista deve ir à Vila Belmiro escalado com um time misto, já que vai precisar de força máxima para o jogo de volta contra a LDU, no Morumbis. Como Cédric é considerado titular de Crespo, deve ser preservado no confronto pelo Brasileirão, dando a Mailton sua primeira oportunidade como titular do São Paulo.

Torcida são-paulina quer ver Mailton

Em enquete promovida no dia 10 de setembro pela Gazeta Esportiva, os torcedores do São Paulo votaram para Mailton assumir a titularidade na lateral direita - uma das posições mais carentes do elenco.

Em votação, 47,92% dos torcedores acreditam que o recém-contratado Mailton deve ser o titular da posição, enquanto 43,75% entendem ser Cédric. Por outro fim, 8,33 % apoiam que Crespo aposte no jovem Maik.

Tem mais 90 minutos de batalha, na nossa casa. Lutaremos juntos.#GloriaEterna#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/IL2hYuQtPQ ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 19, 2025

Situação do Tricolor

Libertadores

Com a derrota fora de casa, por 2 a 0, o São Paulo precisa vencer a LDU por três gols de diferença na partida de volta, no Morumbis, para avançar à semifinal. Um triunfo por dois gols de diferença levará a decisão para os pênaltis. Um empate ou uma derrota por um gol de diferença dos equatorianos basta para que se classifiquem.

Brasileirão

No Campeonato Brasileiro, porém, o Tricolor Paulista vem de vitória por 1 a 0 contra o Botafogo, o que manteve a equipe no pelotão de frente da competição. O clube da capital, atualmente, ocupa a sétima colocação do torneio nacional, com 35 unidades conquistadas.