Luna Hardman é campeã da etapa capixaba do Circuito Mundial de Bodyboarding; veja todas as ganhadoras
Na manhã deste sábado, o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2025 conheceu as ganhadoras das categorias Profissional, Máster e Júnior. Luna Hardman, Joselani Amorim e Alice Teotônio sagraram-se campeãs das respectivas categorias. As duas primeiras, inclusive, travaram um duelo de gerações no profissional.
Foram, ao todo, sete baterias nesta nublada manhã de sábado na praia de Solemar, em Jacaraípe - foram disputadas as semifinais e a final da categoria Profissional, as semifinais e a decisão da categoria Máster, além da final da categoria Pro Júnior.
Semifinais e decisão do Profissional
A categoria Profissional começou com tudo. Joselani Amorim duelou com Neymara Carvalho, pentacampeã mundial. Em uma bateria de poucas ondas, Joselani encontrou as melhores oportunidades e saiu vitoriosa, com uma pontuação total de 13,00 contra 11,15 de Neymara.
Já na segunda bateria da semifinal, a brasileira Luna Hardman vingou, de certo modo, a eliminação de sua mãe, Neymara Carvalho. A jovem de 19 anos conseguiu uma grande onda na reta final da bateria e venceu a portuguesa Filipa Broeiro, totalizando um somatório de 15,50 contra 12,50.
A final
Minutos depois de sagrar-se campeã mundial na categoria Máster, Joselani Amorim entrou no mar para fazer a final da categoria Profissional. A gaúcha disputou com Luna Hardman, que chegou à decisão após se recuperar de uma cirurgia nos ombros.
Luna pegou duas ótimas ondas logo no começo e somou um alto score nos minutos iniciais de bateria, totalizando 14,75 (7,25 + 7,5) e deixando Joselani em situação complicada.
A gaúcha tentou de tudo, mas não conseguiu a combinação necessária de notas para superar a pontuação de Luna, terminando a bateria com 10,10. Assim, Luna Hardman, em sua primeira temporada competindo exclusivamente entre as profissionais, terminou como a grande campeã do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2025.
Categoria Máster
A primeira a garantir uma vaga na grande decisão da categoria Máster foi Joselani Amorim. A gaúcha de 52 anos caiu no mar e disputou a bateria com a também brasileira Nicolle Calheiros, com nota total de 13,10 contra 9,50 da compatriota.
Já na outra semifinal, foi a vez de outra brasileira avançar à decisão. A capixaba Maylla Venturin superou a concorrência da portuguesa Catarina Sousa e ganhou a bateria com pontuação de 13,25 contra 8,50. Com isso, a final da categoria Máster foi entre brasileiras.
A decisão
Na grande final entre a capixaba Maylla Venturin e Josilane Amorim, a vitória foi da gaúcha. As duas atletas entraram no mar muito celebradas pela torcida capixaba, que fez a festa na etapa única e exclusiva do Wahine.
Joselani Amorim buscou boas ondas e conseguiu sagrar-se campeã em sua primeira final do dia. A gaúcha teve uma nota final de 10,25 contra 9,50 de Maylla Venturin.
Final Pro Júnior
Já a final da categoria Pro Júnior reservou um confronto direto entre duas portuguesas: Alice Teotônio e Luana Dourado.
Alice Teotônio conseguiu uma onda de nota 8,5 nos primeiros minutos de bateria. Luana Dourado, assim, precisou correr atrás do resultado. Ela buscou uma boa onda nos segundos finais, mas não alcançou a pontuação suficiente. Assim, Alice sagrou-se campeã mundial Pro Júnior com somatório de 14,50 contra 13,50.
Veja, abaixo, todas as campeãs do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2025:
- Profissional: Luna Hardman (BRA)
- Máster: Joselani Amorim (BRA)
- Pro Júnior: Alice Teotônio (POR)
- PCDs: Carla Cunha (Amputadas), Renata Bazone (Deficientes Visuais) e Tiana Viana (Mastectomizadas)
*A reportagem foi convidada pela organização do evento para a cobertura in loco.