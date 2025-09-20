Luna Hardman celebra título do Wahine e cumpre meta pessoal após cirurgia: "Tudo perfeito"

Em recuperação de uma cirurgia nos ombros feita no meio do ano, Luna Hardman chegou ao ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro apenas com a intenção de se divertir e voltar a surfar. Com muita dedicação, a capixaba surpreendeu, encontrou forças e sagrou-se campeã da última etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding.

"Estou muito feliz. Foram meses intensos me recuperando, fisioterapia todo dia. Mas deu certo. Eu estava acreditando desde o início. Meu quarto tinha vários post-its escrito Wahine, porque tudo que eu mais queria e sonhava era voltar para competir essa etapa que é tão especial. E eu consegui ganhar, então está tudo perfeito para mim", comemorou Luna após sair do mar.

Em junho deste ano, Luna operou primeiramente o ombro esquerdo e, duas semanas depois, o ombro direito. Ela não sabia se teria condições de disputar o Wahine, mas concentrou esforços no processo de recuperação e não só esteve na competição, como conquistou o troféu - feito muito celebrado pela atleta.

Em entrevista à Gazeta Esportiva na última quinta-feira, Luna havia revelado certa surpresa com a classificação às semis devido à recente recuperação do procedimento cirúrgico. Neste sábado, ela voltou a comentar que entrou sem grandes pretensões, mas foi adquirindo confiança e começou a sonhar com o título já nas quartas.

"Foram meses difíceis, mas eu acreditei que voltaria para o Wahine. Às vezes não tanto [risos], mas eu estava bem focada. Foi muita fisioterapia e muita oração. No começo, eu não esperava. Só queria me divertir, pegar umas ondinhas, porque faz um mês que voltei a surfar. Então eu estava sem expectativa. Mas aí eu fiz um nove, cheguei nas quartas... e falei que ia ganhar [risos]. Ganhar uma etapa do circuito mundial era minha maior meta esse ano. Eu tinha deixado essa meta quando descobri que faria a cirurgia, mas agora estou de volta e consegui alcançá-la", valorizou a jovem.

A final

Na grande decisão do Wahine, Luna Hardman, de 19 anos, travou um duelo de gerações do bodyboarding com Joselani Amorim, de 52. A capixaba pegou duas ótimas ondas logo no começo da bateria e somou um alto score, totalizando 14,75 (7,25 + 7,5). A gaúcha bem que tentou, mas não conseguiu reverter o placar.

Luna encarou a final como todas as outras baterias: leve e sem pressão. A bodyboarder sempre comenta que se sente muito conectada ao mar, e na decisão isso não foi diferente.

"Eu estava entrando no mar nesse campeonato sem me preocupar muito com as ondas, porque eu sabia que elas viriam para mim. Eu estava com uma energia boa, estava surfando feliz, sabia onde eram os lugares das ondas. Então eu só relaxava e esperava a onda vir para mim. E ela veio", afirmou.

Entrada no top 8 mundial em 2026

Com a conquista da etapa capixaba do Circuito Mundial de Bodyboarding, Luna Hardman conseguiu um grande feito. A atleta somou pontos suficientes e entrou no top 8 do ranking mundial da IBC (Confederação Internacional de Bodyboard) para a temporada de 2026.

O lugar no ranking é ainda mais especial para Luna, que alcançou tal marca em casa e em sua primeira temporada competindo exclusivamente na categoria profissional.

"Ontem, eu recebi essa notícia que, se eu ganhasse esse campeonato, eu estaria no seeding do top 8, que são as tops do circuito para o ano que vem e dá uma vantagem [risos]. Foi só uma motivação extra para eu ganhar esse evento. E deu tudo certo, a onda veio para mim. Só agradecer muito a Deus, aos meus patrocinadores, a toda a minha família, minha mãe. Estou muito feliz", disse Luna.

Grande vencedora do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2025, Luna Hardman também é bicampeã mundial da categoria Pro Júnior.

Luna Hardman

Veja, abaixo, todas as campeãs do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2025:

Profissional: Luna Hardman (BRA)

Luna Hardman (BRA) Máster: Joselani Amorim (BRA)

Joselani Amorim (BRA) Pro Júnior: Alice Teotônio (POR)

Alice Teotônio (POR) PCDs: Carla Cunha (Amputadas), Renata Bazone (Deficientes Visuais) e Tiana Viana (Mastectomizadas)

