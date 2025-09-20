Londrina cede empate ao Caxias pela Série C

Na noite deste sábado, em confronto válido pela 4ª rodada da Série c, o Londrina recebeu o Caxias no Estádio Vitorino Dias e empatou por 1 a 1. Quirino foi quem balançou as redes para os mandantes, enquanto Jhonatan Ribeiro igualou para os visitantes.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Londrina chegou aos três pontos, na primeira colocação do Grupo A. Do outro, lado, o Caxias também alcançou três unidades, mas ficou com a vice-liderança da chave devido aos critérios de desempate.

Resumo do jogo

LONDRINA 1 x 1 CAXIAS

Competição: 4ª rodada da Série C



Local: Estádio Vitorino Dias



Data: 20 de setembro de 2025 (sábado)



Horário: 19h30 (de Brasília)

Gols

Quirino, aos 43? do 1ºT (Londrina)

Como foi o jogo

O Londrina inaugurou o placar aos 42 minutos do primeiro tempo, quando Quirino desarmou no meio-campo, saiu em velocidade e driblou o goleiro para marcar. Aos dois minutos da etapa complementar, Maurício, do Londrina, recebeu seu segundo amarelo no jogo e foi expulso.

Aos 7 minutos do segundo tempo, o Caxias empatou com Jhonatan Ribeiro, que após receber pela direita, arrematou firme.

Próximos jogos

Londrina

Enfrenta o Caxias, pela 4ª rodada da Série C

Caxias