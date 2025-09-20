Liverpool vence o clássico contra o Everton e segue com 100% no Campeonato Inglês

O Liverpool recebeu o Everton, neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Inglês, em Anfield. O time da casa venceu por 2 a 1, com gols de Ryan Gravenberch e Hugo Ekitiké. Enquanto Idrissa Gueye descontou.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Liverpool segue na liderança do Campeonato Inglês, com 100% de aproveitamento. O time tem cinco vitórias em cinco rodadas e soma 15 pontos. Por outro lado, o Everton ficou na 7ª posição, com sete pontos conquistados.

? Resumo do jogo

? LIVERPOOL 2 x 1 EVERTON ?

? Competição: Campeonato Inglês - quinta rodada



?? Local: Anfield, em Liverpool (ING)



? Data: 20 de setembro de 2025 (sábado)



? Horário: 8h30 (de Brasília)

Gols

? Ryan Gravenberch, aos 10? do 1ºT (Liverpool)

? Hugo Ekitiké, aos 29? do 1ºT (Liverpool)

? Idrissa Gueye, aos 131 do 2ºT (Everton)

Como foi o jogo

O Liverpool abriu o placar logo aos dez minutos de jogo. Após jogada pelo lado direito, Mohamed Salah achou bom passe para Ryan Gravenberch. O holandês bateu de primeira, encobriu o goleiro Jordan Pickford e marcou.

Aos 27, novamente pelo lado direito, Gravenberch encontrou Hugo Ekitiké, que invadiu a área, bateu cruzado e marcou o segundo do time da casa.

No segundo tempo, Jack Grealish recebeu na ponta esquerda, foi até a linha de fundo e cruzou para Iliman Ndiaye. O senegalês escorou para Idrissa Gueye finalizar e descontar para o Everton, aos 13 minutos.

Próximos jogos

Liverpool:

Encara o Southampton nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, em Anfield.

Everton: