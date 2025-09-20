Lille é superado pelo Lens e desperdiça chance de dormir na liderança do Francês
Neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Francês, o Lille visitou o Lens no Félix-Bollaert e perdeu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Wesley Said, Florian Thauvin e Rayan Fofana.
Situação da Tabela
Com o resultado, Lille, atualmente na terceira colocação, desperdiçou a chance de dormir na liderança da competição. O time seguiu com os mesmos 12 pontos. Se vencesse, ultrapassaria o Paris Saint-Germain, que se encontra com 12 somados, mas um jogo a menos. O Lens, por sua vez, chegou a nove pontos e pulou para a quinta posição, a qual classifica o time à Liga Europa.
Resumo do jogo
LENS 3 X 0 LILLE
Competição: Campeonato Francês - quinta rodada
Local: Félix-Bollaert
Data: 2o de setembro de 2025 (sábado)
Horário: 16h05 (de Brasília)
Gols
- Wesley Said, aos 28? do 1ºT (Lens)
- Florian Thauvin, aos 43? do 1ºT (Lens)
- Rayan Fofana, aos 7? do 2ºT (Lens)
Os gols
O placar foi aberto aos 28 minutos de partida, com Wesley Said. O atleta recebeu a assistência de Adrien Thomasson para completar para as redes.
Já aos 43, ainda da etapa inicial, foi a vez de Florian Thauvin ampliar com uma finalização firme após o passe de Wesley Said.
Rayan Fofana foi quem fechou a conta para os donos da casa. O atacante aproveitou a sobra dentro da área e não perdoou.
Próximos jogos
Lens
- Encara o Rennes no próximo domingo (28), às 15h45 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Francês, no Roazhon Park.
Lille:
- Joga contra o Brann na próxima quinta-feira, às 13h45, pela primeira rodada da Liga Europa, no Pierre-Mauroy.