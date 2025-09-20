Topo

Lille é superado pelo Lens e desperdiça chance de dormir na liderança do Francês

20/09/2025 18h05

Neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Francês, o Lille visitou o Lens no Félix-Bollaert e perdeu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Wesley Said, Florian Thauvin e Rayan Fofana.

Situação da Tabela

Com o resultado, Lille, atualmente na terceira colocação, desperdiçou a chance de dormir na liderança da competição. O time seguiu com os mesmos 12 pontos. Se vencesse, ultrapassaria o Paris Saint-Germain, que se encontra com 12 somados, mas um jogo a menos. O Lens, por sua vez, chegou a nove pontos e pulou para a quinta posição, a qual classifica o time à Liga Europa.

? Resumo do jogo

? LENS 3 X 0 LILLE ?

? Competição: Campeonato Francês - quinta rodada

?? Local: Félix-Bollaert

? Data: 2o de setembro de 2025 (sábado)

? Horário: 16h05 (de Brasília)

Gols

  • ? Wesley Said, aos 28? do 1ºT (Lens)

  • ? Florian Thauvin, aos 43? do 1ºT (Lens)

  • ? Rayan Fofana, aos 7? do 2ºT (Lens)

Os gols

O placar foi aberto aos 28 minutos de partida, com Wesley Said. O atleta recebeu a assistência de Adrien Thomasson para completar para as redes.

Já aos 43, ainda da etapa inicial, foi a vez de Florian Thauvin ampliar com uma finalização firme após o passe de Wesley Said.

Rayan Fofana foi quem fechou a conta para os donos da casa. O atacante aproveitou a sobra dentro da área e não perdoou.

Próximos jogos

Lens

  • Encara o Rennes no próximo domingo (28), às 15h45 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Francês, no Roazhon Park.

Lille:

  • Joga contra o Brann na próxima quinta-feira, às 13h45, pela primeira rodada da Liga Europa, no Pierre-Mauroy.

