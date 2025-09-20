João Fonseca vence italiano na estreia pela Laver Cup

O brasileiro João Fonseca venceu na estreia da Laver Cup, na última sexta-feira (19). O atleta superou o italiano Flavio Cobolli, 25º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h26min de partida.

Deste modo, Fonseca, que havia perdido para Cobolli pelo ATP 500 de Halle, em junho, no único duelo disputado entre eles, conseguiu a revanche.

O jogo

Apesar de ter visto o italiano abrir 4/2, Fonseca não desanimou e impôs pressão. Assim, venceu quatro games seguidos para fechar por 6/4.

Já no segundo set, o brasileiro emendou boa sequência de aces e conseguiu uma quebra para abrir 3/1. O italiano até devolveu a quebra, mas o brasileiro sustentou a vantagem para vencer por 6/3.