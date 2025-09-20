João Fonseca vence Cobolli e conquista primeiro ponto do Time Mundo na Laver Cup

Com apoio em peso da torcida em sua estreia na Laver Cup, João Fonseca venceu o italiano Flavio Cobolli em São Francisco, nos Estados Unidos, na madrugada deste sábado. Por 2 sets a 0, o brasileiro garantiu o primeiro ponto do Time Mundo na competição, tornando-se o atleta mais jovem a conquistar o feito.

Sob os olhares de Roger Federer, idealizador do torneio, Fonseca venceu o primeiro set por 6/4. O brasileiro chegou a estar atrás por 2/4, mas reagiu com personalidade, devolveu a quebra e virou a parcial. Durante a partida, Andre Agassi, capitão do Time Mundo, liderou o coro com o nome do brasileiro junto da equipe à beira da quadra.

Já no segundo set, o brasileiro manteve o embalo, quebrou o saque de Cobolli duas vezes e levantou o público no Chase Center. Sacando em 5/3, Fonseca confirmou o serviço e selou a vitória sobre o 25º do mundo, marcando sua estreia com autoridade na Laver Cup.

Ao final da partida, além da vitória, Fonseca também celebrou o privilégio de estar ao lado de lendas do tênis como Agassi, que demonstrou total apoio ao jovem tenista ao longo da partida.

O brasileiro comentou com bom humor a diferença geracional com capitão do Time Mundo, que se aposentou 12 dias após o nascimento de Fonseca. "Brincamos: você se aposentou em 2006 e eu nasci em 2006. Muitas coisas vêm das lendas do esporte, coisas que você não aprende, só a experiência te diz, e eu agradeço demais por toda essa experiência que estou tendo", disse.

O número 42 do ranking da ATP ainda reforçou a importância do apoio da equipe durante a partida. "Tive uma quebra cedo, fiquei mais nervoso do que o normal, mas falei com Andre, com a equipe e eles controlaram os meus nervos", disse.