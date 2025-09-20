Jailton Malhadinho revela desejo de enfrentar Tom Aspinall após o UFC 321

Confirmado no card do UFC 321, que acontece no dia 25 de outubro, em Abu Dhabi, Jailton Almeida já mira voos mais altos na divisão dos pesos-pesados. Mesmo antes de encarar Alexander Volkov no evento, o brasileiro deixou claro que tem como objetivo disputar o cinturão da categoria contra Tom Aspinall, atual detentor do título.

Em entrevista ao portal 'Super Lutas', 'Malhadinho' revelou que prefere enfrentar o britânico em relação a Ciryl Gane, que também estará presente no card em Abu Dhabi. Os dois fazem a luta principal da noite, confronto que vai definir se o cinturão segue com o campeão ou se vai para as mãos do francês.

"Rapaz, eu sou um cara que gosta de ser testado. Eu prefiro lutar com o Tom Aspinall, que é um cara completo. Ciryl Gane, todo mundo sabe, tem aquele defeito de chão, apesar de estar fazendo wrestling. Mas eu prefiro o Aspinall porque ele é completo" explicou o peso-pesado brasileiro.

Vantagem para o rival?

Curiosamente, o próprio Aspinall comentou recentemente sobre o confronto entre Almeida e Volkov. Em entrevista ao portal 'Bloody Elbow', o inglês afirmou enxergar uma leve vantagem para o russo. Segundo ele, o bom momento vivido pelo veterano pode ser um diferencial.

Jailton, por sua vez, foi contratado após passagem pelo 'Contender Series' e soma oito triunfos e apenas uma derrota desde que estreou no Ultimate. Além disso, já faturou quatro prêmios de 'Performance da Noite' com atuações dominantes, principalmente terminando os combates pela via rápida.

