Invicto há cinco jogos, Corinthians mira sequência inédita em 2025

O Corinthians vive um bom momento sob o comando de Dorival Júnior. A equipe, além de se classificar à semifinal da Copa do Brasil, está invicta há quatro jogos na atual temporada. Agora, mira uma sequência inédita em 2025 diante do Sport, na Ilha do Retiro, neste domingo.

O Timão pode, pela primeira vez neste ano, ganhar quatro partidas consecutivas fora de casa. Já são três vitórias seguidas, contra Vasco, Athletico-PR e Fluminense.

O time alvinegro chegou a ter uma boa sequência longe de sua torcida neste ano, entre o Paulistão e a Libertadores. À época dirigido por Ramón Díaz, a equipe ficou cinco jogos sem perder como visitante. Naquela altura, porém, foram apenas duas vitórias e outros três empates.

Pior mandante

Um trunfo do Corinthians nesta missão é o péssimo retrospecto do Sport em casa no Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha é o pior mandante do torneio, com somente 16% de aproveitamento. Os nordestinos ainda não venceram diante de sua torcida e somam cinco empates e cinco reveses.

O Timão, por sua vez, é o sétimo melhor visitante da Série. A equipe de Dorival Júnior, em 12 jogos fora de casa, obteve três triunfos, quatro empates e cinco derrotas.

Desfalques

Em contrapartida, a meta do Corinthians não será tão fácil assim de ser atingida. Isso porque Dorival Júnior tem desfalques importantes para enfrentar o Sport.

André Carrillo e Rodrigo Garro, lesionados, além de Gui Negão, suspenso, são baixas certas. Memphis Depay, por sua vez, que trata de um edema na coxa direita, não deve ficar à disposição.

Penúltimo treino antes do compromisso contra o Sport, na Ilha do Retiro! ?? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/sRWwRgET04 ? Corinthians (@Corinthians) September 19, 2025

Próximo jogo do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)

(24ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Situação na tabela

Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas)

nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas) Sport: 20º lugar, com 11 pontos (uma vitória, oito empates e 12 derrotas)