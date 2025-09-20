Internacional x Grêmio pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

A 24ª rodada do Campeonato Brasileiro terá o clássico de número 448 entre Internacional e Grêmio. A partida será no domingo, às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

Onde assistir Internacional x Grêmio ao vivo?

O jogo terá transmissão do Premiere.

Como o Internacional chega ao confronto

Após uma dura goleada de 4 a 1 sofrida pelo Palmeiras, o Internacional busca uma vitória no clássico para virar a chave. No último mês, o Colorado sofreu eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil para Flamengo e Fluminense, respectivamente. Já no Brasileiro, perdeu posições e agora é o 12º colocado do campeonato.

Como o Grêmio chega ao confronto

O Grêmio também busca uma retomada na temporada. Na última rodada do Brasileiro, o Tricolor sofreu um revés para o Mirassol jogando em sua casa e flerta com a zona de rebaixamento do torneio. A equipe ocupa a 14 posição com 25 pontos, três de diferença para o Z4. Para o clássico, Mano Menezes deve ter Willian, principal contratação do clube nesta janela, à disposição.

Reta final! Falta pouco para o clássico de número 448. #VamoInter ?? pic.twitter.com/oKupmeIa36 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 19, 2025

Histórico de confronto entre Internacional x Grêmio

As equipes se confrontaram 447 vezes na história. O Internacional leva vantagem com 165 vitórias contra 141 do Grêmio, além de 141 empates.

Estatísticas

Internacional na temporada

21 vitórias, 12 empates e 13 derrotas

68 gols marcados (média de 1,48 gols por jogo)

53 gols sofridos

Artilheiro: Alan Patrick (15 gols)

Grêmio na temporada

16 vitórias, 17 empates e 14 derrotas

60 gols marcados (média de 1,28 gols por jogo)

50 gols sofridos

Artilheiro: Braithwaite (15 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação Internacional

Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia Alan Rodríguez, Alan Patrick e Bernabei; Carbonero e Borré.

Técnico: Roger Machado

Provável escalação Grêmio

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Arthur, Dodi, Alysson e Willian; Carlos Vinicius.

Técnico: Mano Menezes

VAMOS, GRÊMIO! ?? A Torcida Tricolor se faz presente em qualquer lugar. A cantoria é pesada e não importa o local. Domingo vai ser nesse clima. BORA!#Grenal448 #Brasileirão2025 pic.twitter.com/GRWpcoxVHj ? Grêmio FBPA (@Gremio) September 19, 2025

Arbitragem de Internacional x Grêmio

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Marcelo de Lima Henrique (CE) Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Nailton Júnior de Sousa (CE)

Neuza Ines Back (SP) e Nailton Júnior de Sousa (CE) VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Próximo jogo do Internacional

Juventude x Internacional | Campeonato Brasileiro



Data e horário: 27/09 (sábado) | 18h30 (de Brasília)



Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul-RS



Onde assistir: Premiere

Próximo jogo do Grêmio

Grêmio x Botafogo | Campeonato Brasileiro



Data e horário: 24/09 (quarta-feira) | 19h30 (de Brasília)



Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS



Onde assistir: Premiere

Ficha técnica

Jogo: Internacional x Grêmio



Horário: 17h30 (de Brasília)



Campeonato: Campeonato Brasileiro



Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre-RS



Onde Assistir: Premiere