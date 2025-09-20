Topo

Esporte

Internacional x Grêmio pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

20/09/2025 20h00

A 24ª rodada do Campeonato Brasileiro terá o clássico de número 448 entre Internacional e Grêmio. A partida será no domingo, às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

Onde assistir Internacional x Grêmio ao vivo?

O jogo terá transmissão do Premiere.

Como o Internacional chega ao confronto

Após uma dura goleada de 4 a 1 sofrida pelo Palmeiras, o Internacional busca uma vitória no clássico para virar a chave. No último mês, o Colorado sofreu eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil para Flamengo e Fluminense, respectivamente. Já no Brasileiro, perdeu posições e agora é o 12º colocado do campeonato.

Como o Grêmio chega ao confronto

O Grêmio também busca uma retomada na temporada. Na última rodada do Brasileiro, o Tricolor sofreu um revés para o Mirassol jogando em sua casa e flerta com a zona de rebaixamento do torneio. A equipe ocupa a 14 posição com 25 pontos, três de diferença para o Z4. Para o clássico, Mano Menezes deve ter Willian, principal contratação do clube nesta janela, à disposição.

Histórico de confronto entre Internacional x Grêmio

As equipes se confrontaram 447 vezes na história. O Internacional leva vantagem com 165 vitórias contra 141 do Grêmio, além de 141 empates.

Estatísticas

Internacional na temporada

  • 21 vitórias, 12 empates e 13 derrotas

  • 68 gols marcados (média de 1,48 gols por jogo)

  • 53 gols sofridos

  • Artilheiro: Alan Patrick (15 gols) 

Grêmio na temporada

  • 16 vitórias, 17 empates e 14 derrotas

  • 60 gols marcados (média de 1,28 gols por jogo)

  • 50 gols sofridos

  • Artilheiro: Braithwaite (15 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação Internacional

Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia Alan Rodríguez, Alan Patrick e Bernabei; Carbonero e Borré.

Técnico: Roger Machado

Provável escalação Grêmio

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Arthur, Dodi, Alysson e Willian; Carlos Vinicius.

Técnico: Mano Menezes

Arbitragem de Internacional x Grêmio

  • Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

  • Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Nailton Júnior de Sousa (CE)

  • VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Próximo jogo do Internacional

Juventude x Internacional | Campeonato Brasileiro

Data e horário: 27/09 (sábado) | 18h30 (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul-RS

Onde assistir: Premiere

Próximo jogo do Grêmio

Grêmio x Botafogo | Campeonato Brasileiro 

Data e horário: 24/09 (quarta-feira) | 19h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS

Onde assistir: Premiere

Ficha técnica 

Jogo: Internacional x Grêmio

Horário: 17h30 (de Brasília)

Campeonato: Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre-RS

Onde Assistir: Premiere

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Avaí busca forças no fim e arranca empate contra a Ferroviária pela Série B

Amazonas supera Volta Redonda em duelo direto e respira na luta contra o descenso na Série B

Avaí busca empate no fim contra a Ferroviária pela Série B

Botafogo supera expulsão no 1º tempo, vence Atlético-MG e entra no G-4 do Brasileirão

Amazonas bate Volta Redonda e volta a vencer na Série B

Botafogo vence Atlético-MG e dorme no G4 do Brasileirão

Pressionados, Ceará e Bahia mantêm posições e ficam contentes com empate na Arena Castelão

Ceará e Bahia empatam em duelo de chances perdidas no Brasileirão

Ceará sai na frente, mas Bahia busca o empate em clássico pelo Brasileirão

Botafogo supera metade do jogo com um a menos e vence Atlético em casa

Corinthians desembarca em Recife para pegar o Sport