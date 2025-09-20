Internacional x Grêmio pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
A 24ª rodada do Campeonato Brasileiro terá o clássico de número 448 entre Internacional e Grêmio. A partida será no domingo, às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio.
Onde assistir Internacional x Grêmio ao vivo?
O jogo terá transmissão do Premiere.
Como o Internacional chega ao confronto
Após uma dura goleada de 4 a 1 sofrida pelo Palmeiras, o Internacional busca uma vitória no clássico para virar a chave. No último mês, o Colorado sofreu eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil para Flamengo e Fluminense, respectivamente. Já no Brasileiro, perdeu posições e agora é o 12º colocado do campeonato.
Como o Grêmio chega ao confronto
O Grêmio também busca uma retomada na temporada. Na última rodada do Brasileiro, o Tricolor sofreu um revés para o Mirassol jogando em sua casa e flerta com a zona de rebaixamento do torneio. A equipe ocupa a 14 posição com 25 pontos, três de diferença para o Z4. Para o clássico, Mano Menezes deve ter Willian, principal contratação do clube nesta janela, à disposição.
Histórico de confronto entre Internacional x Grêmio
As equipes se confrontaram 447 vezes na história. O Internacional leva vantagem com 165 vitórias contra 141 do Grêmio, além de 141 empates.
Estatísticas
Internacional na temporada
- 21 vitórias, 12 empates e 13 derrotas
- 68 gols marcados (média de 1,48 gols por jogo)
- 53 gols sofridos
- Artilheiro: Alan Patrick (15 gols)
Grêmio na temporada
- 16 vitórias, 17 empates e 14 derrotas
- 60 gols marcados (média de 1,28 gols por jogo)
- 50 gols sofridos
- Artilheiro: Braithwaite (15 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação Internacional
Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia Alan Rodríguez, Alan Patrick e Bernabei; Carbonero e Borré.
Técnico: Roger Machado
Provável escalação Grêmio
Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Arthur, Dodi, Alysson e Willian; Carlos Vinicius.
Técnico: Mano Menezes
Arbitragem de Internacional x Grêmio
- Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
- Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Nailton Júnior de Sousa (CE)
- VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Próximo jogo do Internacional
Juventude x Internacional | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 27/09 (sábado) | 18h30 (de Brasília)
Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul-RS
Onde assistir: Premiere
Próximo jogo do Grêmio
Grêmio x Botafogo | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 24/09 (quarta-feira) | 19h30 (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS
Onde assistir: Premiere
Ficha técnica
Jogo: Internacional x Grêmio
Horário: 17h30 (de Brasília)
Campeonato: Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre-RS
Onde Assistir: Premiere