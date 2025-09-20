Inter x Sassuolo: onde assistir ao vivo, histórico e escalações
Neste domingo, a Inter de Milão enfrenta o Sassuolo, pela quarta rodada do Campeonato Italiano. O duelo está marcado para às 15h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza.
Onde assistir?
O jogo será transmitido pela ESPN.
Como chegam os times?
A Inter de Milão não iniciou bem a competição. Ocupando a 1ª1 posição, com três pontos, a equipe soma uma vitória e duas derrotas até aqui. Com a mesma pontuação, o Sassuolo se encontra em 14º.
Histórico de confronto
As equipes se enfrentaram 22 vezes. Os números mostram muito equilíbrio. Ambas as equipes possuem dez vitórias, além de dois empates.
Prováveis escalações
Inter: Martínez, Bisseck, Acerbidades e Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez
Técnico: Cristian Chivu
Sassuolo: Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic e Doig; Koné, Matic e Vranckx; Berardi, Pinamonti e Lauriente
Técnico: Fabio Grosso
Próximo jogo Inter
Cagliari x Inter | Campeonato Francês
Data e horário: 27 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
Local: Unipol Domus
Próximo jogo Sassuolo
Como x Sassuolo | Coppa Italia
Data e horário: 24 de setembro, às 16h (de Brasília)
Local: Stadio Giuseppe Sinigaglia
FICHA TÉCNICA
INTER X SASSUOLO
Competição: Campeonato Francês
Local: Giuseppe Meazza
Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)
Horário: 15h45 (de Brasília)
Transmissão: ESPN
Arbitragem: Livio Marinelli