Inter x Sassuolo: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Neste domingo, a Inter de Milão enfrenta o Sassuolo, pela quarta rodada do Campeonato Italiano. O duelo está marcado para às 15h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza.

Onde assistir?

O jogo será transmitido pela ESPN.

Como chegam os times?

A Inter de Milão não iniciou bem a competição. Ocupando a 1ª1 posição, com três pontos, a equipe soma uma vitória e duas derrotas até aqui. Com a mesma pontuação, o Sassuolo se encontra em 14º.

Histórico de confronto

As equipes se enfrentaram 22 vezes. Os números mostram muito equilíbrio. Ambas as equipes possuem dez vitórias, além de dois empates.

Prováveis escalações

Inter: Martínez, Bisseck, Acerbidades e Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez



Técnico: Cristian Chivu

Sassuolo: Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic e Doig; Koné, Matic e Vranckx; Berardi, Pinamonti e Lauriente



Técnico: Fabio Grosso

Próximo jogo Inter

Cagliari x Inter | Campeonato Francês



Data e horário: 27 de setembro, às 15h45 (de Brasília)



Local: Unipol Domus

Próximo jogo Sassuolo

Como x Sassuolo | Coppa Italia



Data e horário: 24 de setembro, às 16h (de Brasília)



Local: Stadio Giuseppe Sinigaglia

FICHA TÉCNICA



INTER X SASSUOLO

Competição: Campeonato Francês



Local: Giuseppe Meazza



Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)



Horário: 15h45 (de Brasília)



Transmissão: ESPN



Arbitragem: Livio Marinelli