Inter x Sassuolo: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

20/09/2025 20h00

Neste domingo, a Inter de Milão enfrenta o Sassuolo, pela quarta rodada do Campeonato Italiano. O duelo está marcado para às 15h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza.

Onde assistir?

O jogo será transmitido pela ESPN.

Como chegam os times?

A Inter de Milão não iniciou bem a competição. Ocupando a 1ª1 posição, com três pontos, a equipe soma uma vitória e duas derrotas até aqui. Com a mesma pontuação, o Sassuolo se encontra em 14º.

Histórico de confronto

As equipes se enfrentaram 22 vezes. Os números mostram muito equilíbrio. Ambas as equipes possuem dez vitórias, além de dois empates.

Prováveis escalações

Inter: Martínez, Bisseck, Acerbidades e Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez

Técnico: Cristian Chivu

Sassuolo: Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic e Doig; Koné, Matic e Vranckx; Berardi, Pinamonti e Lauriente

Técnico: Fabio Grosso

Próximo jogo Inter

Cagliari x Inter | Campeonato Francês

Data e horário: 27 de setembro, às 15h45 (de Brasília)

Local: Unipol Domus

Próximo jogo Sassuolo

Como x Sassuolo | Coppa Italia

Data e horário: 24 de setembro, às 16h (de Brasília)

Local: Stadio Giuseppe Sinigaglia

FICHA TÉCNICA

INTER X SASSUOLO

Competição: Campeonato Francês

Local: Giuseppe Meazza

Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Transmissão: ESPN

Arbitragem: Livio Marinelli

