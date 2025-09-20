Topo

Esporte

Igor Molina vence etapa e garante título da Volta Ciclística de São Paulo

20/09/2025 19h05

Igor Molina, da Pindamonhangaba Cycling Team, venceu a quarta etapa da Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo, neste sábado, entre Mairiporã e Piracaia, com 2h47min18s, e garantiu o título geral da competição, encerrando as quatro etapas em 7h15min48s, à frente de João Pedro Rossi (7h15min55s) e Lauro César Chaman (7h15min59s). O título do Sub-23 ficou com Vinícius Silva dos Santos (7h16min05s).

Na disputa por equipes, a vitória de Molina também garantiu a conquista da Pindamonhangaba Cycling Team, com 21h49min11s. O segundo lugar foi da ACRS Cycling Team/Royal Ciclo/Audax, com 21h49min54s, e o terceiro da Swift Pro Cycling/Ribeirão Preto, com 21h52min23s.

O percurso de 119,3 km foi o mais longo da Volta, com trechos sinuosos, subidas e possibilidades de fuga, proporcionando uma chegada disputada no sprint final.

"Tenho de agradecer a todos que fizeram isso, como a família, os patrocinadores e a minha equipe, que foi fundamental. A gente se preparou muito para essa Volta e queria entregar tudo o que podia nesse retorno, competição mais importante do país, que ficou onze anos sem ocorrer. Foi muito gratificante sair com a vitória", disse Igor Molina, campeão brasileiro em 2023 e líder do ranking nacional em 2025.

A programação da Volta segue neste domingo (21), com uma prova de circuito em São Paulo, largada e chegada na Assembleia Legislativa (Alesp), válida apenas para a classificação da etapa, seguida da cerimônia de premiação.

Confira os resultados gerais

? Resultado da 4ª Etapa - 119,3 km

? Igor Teodoro Molina (Pindamonhangaba Cycling Team) - 2h47'18

? Lucas Manuel Gaday Orozco (Harmonia Cycling Social Club / URU) - 2h47'18

? Guilherme Wisnieski (ACRS Cycling Team / Royal Ciclo / Audax) - 2h47'18

4?? Vicente Costa Zippinotti (São José Ciclismo / Instituto Athlon) - 2h47'18

5?? Cristian Luiz Lazzar (Seleção Gaúcha) - 2h47'18

? Geral Individual após 4 etapas

? Igor Teodoro Molina (Pindamonhangaba Cycling Team) - 7h15'48

? João Pedro Rossi (Swift Pro Cycling / Ribeirão Preto) - 7h15'55

? Lauro César Mouro Chaman (Soul Cycles Santos) - 7h15'59

4?? Guilherme Wisnieski (ACRS Cycling Team / Royal Ciclo / Audax) - 7h16'10

5?? Gabriel Heines de Lima Mendonça (AGI Cycling Team) - 7h16'12

6?? Euller Magno Rabelo (Pindamonhangaba Cycling Team) - 7h16'14

7?? Leonardo Rais Torres (ABEC Rio Claro) - 7h16'17

8?? Renato Evangelista Martins (Emthos) - 7h16'17

9?? Paulo Raphael Cliver Macedo (Fundsport Araraquara) - 7h16'20

? Alison Ferreira de Souza (Liga de Ciclismo Sorocabana) - 7h16'21

? Geral Sub-23 após 4 etapas

? Vinícius Silva dos Santos (São José Ciclismo / Instituto Athlon) - 7h16'05

? Luiz Fernando Bomfim de Almeida (Emthos) - 7h16'15

? Tales Jardel Soares (Seleção Gaúcha) - 7h16'17

4?? Gabriel Sousa Silva (Swift Pro Cycling / Ribeirão Preto) - 7h19'56

5?? Endril Silva Lima (Imuno Brasil C.M.E Iracemápolis) - 7h19'56

???? Geral Equipes após 4 etapas

? Pindamonhangaba Cycling Team - 21h49'11

? ACRS Cycling Team / Royal Ciclo / Audax - 21h49'54

? Swift Pro Cycling / Ribeirão Preto - 21h52'23

4?? São José Ciclismo / Instituto Athlon - 21h52'27

5?? Seleção Gaúcha - 21h56'21

6?? AGI Cycling Team - 21h59'20

7?? Emthos - 21h59'35

8?? Soul Cycles Santos - 21h59'43

9?? Liga de Ciclismo Sorocabana - 22h05'32

? Imuno Brasil C.M.E Iracemápolis - 22h08'37

Transmissão ao vivo de Palmeiras x Fortaleza pelo Brasileirão: veja onde assistir

