Goiás vence o Paysandu e dorme na liderança da Série B do Brasileiro
O Goiás assumiu a liderança provisória da Série B do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado. Pela 27ª rodada do torneio, na Serrinha, o time da casa venceu o Paysandu por 1 a 0, com gol de Jean Carlos no final da partida.
Situação da Tabela
O Goiás chegou a 48 pontos e garantiu o direito de dormir na liderança. Para manter a ponta, o time precisa secar o Coritiba, que tem um ponto a menos e encara o América-MG às 16h (de Brasília) deste domingo, no Independência. Já o Paysandu segue na lanterna, com 22 pontos.
? Resumo do jogo
? GOIÁS 1 X 0 PAYSANDU ?
? Competição: Brasileirão Série B
?? Local: Estádio da Serrinha
? Data: 20 de agosto de 2025 (sábado)
? Horário: 16h00 (de Brasília)
Gol
? Jean Carlos, aos 42? do 2ºT (Goiás)
Como foi o jogo?
O Goiás começou melhor e criou as principais oportunidades, mas não conseguiu marcar. Aos poucos, o Paysandu cresceu na partida e passou a assustar em jogadas de contra-ataques. Aos 49 minutos, o time visitante perdeu Anderson Leite, que precisou ser retirado de campo após choque com Juninho.
Na etapa final, aos 29 minutos, Leandro Vilela fez falta em Eslí Garcia na meia-lua da grande área. Brian Brito cobrou, mas o goleiro Matheus Nogueira defendeu. O gol da vitória saiu apenas aos 42 minutos, quando Jean Carlos finalizou de forma certeira, sem chances para o arqueiro do Paysandu.
Próximos jogos
Goiás
? Ferroviária x Goiás (28ª rodada da Série B)
? Data e horário: 23/09 (terça-feira) às 21h35 (de Brasília)
? Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara
Paysandu
? Paysandu x Novorizontino (28ª rodada da Série B)
? Data e horário: 23/09 (terça-feira) às 12h10
? Local: Estádio Banpará Curuzu, em Belém