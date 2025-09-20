Goiás vence o Paysandu e dorme na liderança da Série B do Brasileiro

O Goiás assumiu a liderança provisória da Série B do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado. Pela 27ª rodada do torneio, na Serrinha, o time da casa venceu o Paysandu por 1 a 0, com gol de Jean Carlos no final da partida.

O GOL DO MEU CRIA QUE ABRIU O PLACAR EM GOIÂNIA pic.twitter.com/oTOQXdH9qU ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) September 20, 2025

Situação da Tabela

O Goiás chegou a 48 pontos e garantiu o direito de dormir na liderança. Para manter a ponta, o time precisa secar o Coritiba, que tem um ponto a menos e encara o América-MG às 16h (de Brasília) deste domingo, no Independência. Já o Paysandu segue na lanterna, com 22 pontos.

? Resumo do jogo

? GOIÁS 1 X 0 PAYSANDU ?



? Competição: Brasileirão Série B



?? Local: Estádio da Serrinha



? Data: 20 de agosto de 2025 (sábado)



? Horário: 16h00 (de Brasília)

Gol

? Jean Carlos, aos 42? do 2ºT (Goiás)

Como foi o jogo?

O Goiás começou melhor e criou as principais oportunidades, mas não conseguiu marcar. Aos poucos, o Paysandu cresceu na partida e passou a assustar em jogadas de contra-ataques. Aos 49 minutos, o time visitante perdeu Anderson Leite, que precisou ser retirado de campo após choque com Juninho.

Na etapa final, aos 29 minutos, Leandro Vilela fez falta em Eslí Garcia na meia-lua da grande área. Brian Brito cobrou, mas o goleiro Matheus Nogueira defendeu. O gol da vitória saiu apenas aos 42 minutos, quando Jean Carlos finalizou de forma certeira, sem chances para o arqueiro do Paysandu.

Próximos jogos

Goiás

? Ferroviária x Goiás (28ª rodada da Série B)



? Data e horário: 23/09 (terça-feira) às 21h35 (de Brasília)



? Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

Paysandu

? Paysandu x Novorizontino (28ª rodada da Série B)



? Data e horário: 23/09 (terça-feira) às 12h10



? Local: Estádio Banpará Curuzu, em Belém