Goiás recebe o lanterna Paysandu de olho na liderança da Série B

A 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá sequência neste sábado, com mais quatro jogos. Os principais destaques ficam para o Goiás, que tenta retomar a liderança diante do Paysandu, postulante ao rebaixamento, assim como Amazonas e Volta Redonda que fazem duelo direto no Z-4 - zona de rebaixamento.

Logo às 16h o Goiás encara o Paysandu, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Com 45 pontos, o time goiano está apenas dois atrás do líder Coritiba (47) e precisa vencer para voltar a sentir o gostinho da liderança. Do outro lado, com 22, o time paraense é o lanterna e está sete atrás do Botafogo-SP, primeiro time fora do Z-4.

Mais tarde, às 18h30, é a vez de um duelo direto na briga contra o rebaixamento entre Amazonas e Volta Redonda, no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). O time da casa tem 24 e está apenas três atrás do time fluminense, na 18ª posição.

No mesmo horário, o Avaí, com 36 pontos, tenta pegar o elevador na tabela de classificação diante da Ferroviária, que tem 31 e tenta se afastar do perigo do rebaixamento já que tem apenas quatro de vantagem para o América-MG, primeiro time no Z-4.

A partir das 20h30, quando o Remo mede forças com o Atlético-GO, no Baenão, em Belém (PA). O time da casa tem 39 pontos e está apenas dois atrás da Chapecoense, primeira equipe no G-4, enquanto o adversário, com 35, busca subir na tabela e se afastar de vez da zona de rebaixamento.

As emoções da 27ª rodada da Série B segue no domingo, com mais quatro jogos. A partir das 16h, Criciúma e CRB se enfrentam no estádio Heriberto Hülse, simultaneamente à América-MG e Coritiba, na Arena Independência.

Pouco mais tarde, às 19h, é a vez do Athletico-PR encarar o Vila Nova, na Arena da Baixada, antes do encontro entre Cuiabá e Chapecoense, a partir das 20h30, na Arena Pantanal, em jogo que fecha a rodada.