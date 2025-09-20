Goiás marca no fim, vence o lanterna Paysandu e dorme na liderança da Série B

O Goiás é o novo líder da Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos provisoriamente. Na tarde deste sábado, o time goiano recebeu e venceu o Paysandu, pelo placar de 1 a 0, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), com gol marcado por Jean Carlos, aos 41 minutos do segundo tempo. Além de dormir na primeira colocação, acabou com um jejum de vitórias que já durava três jogos.

Com o resultado, o Goiás foi aos 48 pontos, na primeira colocação, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Coritiba, com 47, que neste domingo joga contra o América-MG, em Belo Horizonte. Já o Paysandu segue em baixa, na lanterna da competição, com apenas 22 pontos e sem vencer há dez jogos. O Botafogo-SP, primeiro time fora do Z-4, tem 29.

O duelo começou bastante movimentado, com as duas equipes indo ao ataque e o Goiás quase abriu o placar aos dez minutos. Depois de um bate rebate, Juninho pegou a sobra e finalizou firme, da entrada da área, mas a zaga rival conseguiu tirar praticamente em cima da linha.

A resposta do Paysandu veio três minutos depois, aos 13, quando Maurício Garcez fez bela jogada pelo lado direito e bateu no cantinho, mas Tadeu conseguiu desviar a bola, que ainda resvalou na trave, antes de sair. Nos minutos finais, o Goiás voltou a crescer e incomodou com Rodrigo Andrade e Elis García, mas a partida foi mesmo para o intervalo zerada.

O Goiás voltou melhor para a segunda etapa e perdeu uma chance incrível logo aos dois minutos. Brayann lançou na área, Juninho fez o corta-luz e Rafael Gava recebeu completamente sozinho na área, mas acabou finalizando por cima do gol. O Paysandu chegou a ter um pênalti marcado aos 14 minutos por um toque na mão do adversário, mas após analisar o VAR a decisão foi mudada e o pênalti anulado.

Apesar do susto, o Goiás fez uma verdadeira blitz na área adversária. A melhor chance aconteceu aos 30, quando Brayann arriscou uma cobrança de falta de longe e obrigou o goleiro Matheus Nogueira a se esticar inteiro para fazer a defesa.

Os donos da casa não desistiram e foram coroados com o gol da vitória aos 41 minutos. Jean Carlos invadiu a área e bateu rasteiro, no cantinho, sem chances para o goleiro rival.

Os dois times voltam a campo já na próxima terça-feira (23) para a disputa da 28ª rodada da Série B. Logo às 19h30, o Paysandu recebe o Novorizontino, no estádio da Curuzu, em Belém. Mais tarde, às 21h35, o Goiás encara a Ferroviária, fora de casa, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 0 PAYSANDU

GOIÁS - Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Rafael Gava, Juninho e Rodrigo Andrade; Jajá (Esli García), Arthur Caíke (Welliton) e Brayann (Jean Carlos). Técnico: Vagner Mancini.

PAYSANDU - Matheus Nogueira; Thalisson Gabriel, Thiago Heleno e Maurício Antônio (Denilson); Edilson Júnior, Leandro Vilela, Anderson Leite (Gustavo Nicola) e Brayan Gomes; Maurício Garcez (Marlon Douglas), Diogo Oliveira (Edinho) e Rossi (João Marcos). Técnico: Márcio Fernandes.

GOL - Jean Carlos, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli (MG).

CARTÕES AMARELOS - Lucas Ribeiro (GOIÁS) e Rossi (PAYSANDU).

CARTÃO VERMELHO - Thalisson Gabriel (PAYSANDU).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).