Garoto do Santos celebra convocação para defender Argentina em torneio de base

O atacante Ignacio Pereira, mais conhecido como Nacho, terá a chance de disputar seu primeiro torneio pela seleção argentina sub-15. A jovem promessa do Santos foi convocada para representar a equipe na disputa da Liga Evolución, entre os dias 24 de setembro e 6 de outubro, no Paraguai.

Nacho já vinha sendo chamado para participar dos treinos da Argentina e não escondeu sua alegria ao ver o nome confirmado na lista oficial de convocados.

"Estou muito feliz. Venho me dedicando bastante durante as atividades de preparação e, agora, chegou o momento da convocação para minha primeira competição pela Argentina. É uma sensação incrível! Vou fazer o meu melhor para aproveitar essa oportunidade para aprender e crescer", celebrou.

A Liga Evolución sub-15 será realizada nas cidades de Ypané e Luque. Para Nacho, o torneio representa uma grande oportunidade para mostrar evolução e ajudar a Argentina.

"Será uma boa experiência para mostrar o nosso trabalho e buscar bons resultados. Fizemos alguns treinos e amistosos de olho nessa competição. Quero ajudar a equipe e viver essa experiência ao máximo. Vamos nos preparar bem para representar a Argentina da melhor forma possível", completou.

Filho de mãe argentina e pai brasileiro, Ignacio Pereira atua nas categorias de base do Santos desde 2023. Artilheiro do Paulista Sub-13 em seu primeiro ano no clube, repetiu o feito no Sub-14, em 2024, com 10 gols. Já em 2025, soma oito gols em 11 partidas do Paulistão Sub-15, confirmando o status de artilheiro e promessa para o futuro.