Topo

Esporte

Garçom e vice-artilheiro do São Paulo, Luciano mira encerrar seca de dez jogos

20/09/2025 07h00

O São Paulo entra em campo neste domingo, contra o Santos, com Luciano em busca de acabar com um jejum incômodo. Vice-artilheiro da equipe na temporada, com 11 gols, e líder em assistências, com seis passes decisivos, o camisa 10 não balança as redes há dez partidas.

Desde o gol contra o Juventude, em 24 de julho, Luciano já soma dez partidas sem marcar. A seca começou diante do Fluminense, quando ainda contribuiu com uma assistência na vitória por 3 a 1.

Depois, passou em branco contra Athletico-PR (duas vezes, pela Copa do Brasil), Internacional, Vitória e Cruzeiro, além dos dois duelos com o Atlético Nacional, pela Libertadores, e diante do Atlético-MG no Brasileirão.

O incômodo aumentou após a derrota por 2 a 0 para a LDU, na última quinta-feira, pela ida das quartas de final da Libertadores, quando perdeu chances claras e reconheceu sua responsabilidade.

"Não posso perder esse tipo de gol, numa fase final assim, jogo complicado, qualquer gol nos ajudaria e facilitaria pro jogo de volta. Quando eu tiver a chance, tenho que concluir em gol", disse o camisa 10 após o revés em Quito.


Mesmo sem viver sua fase mais goleadora, Luciano segue sendo peça-chave no esquema de Hernán Crespo. Com André Silva lesionado e Calleri fora de combate, o atacante assumiu protagonismo, ainda que agora esteja ameaçado por mudanças na escalação.

Para o clássico na Vila Belmiro, que acontece a partr das 20h30 (de Brasília) do domingo, Crespo pode optar por Dinenno no comando de ataque, preservando o meia-atacante para o duelo decisivo contra a LDU no Morumbi.

O São Paulo chega para enfrentar o Santos embalado pela vitória sobre o Botafogo na última rodada do Brasileirão, resultado que manteve o time no pelotão de frente, com 35 pontos, na sétima colocação. O Peixe, por sua vez, vive situação oposta: está em 16º lugar, com 23 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento, e não vence há quatro jogos.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

João Fonseca vence Cobolli e conquista primeiro ponto do Time Mundo na Laver Cup

Novo GSP? Treinador compara Merab Dvalishvili a lendário campeão do UFC

Ceará e Bahia fazem duelo de opostos marcado por desfalques e pressão no Brasileirão

Classificação do GP do Azerbaijão de F1 2025: veja onde assistir

Goiás recebe o lanterna Paysandu de olho na liderança da Série B

Ex-UFC surpreende ao sugerir possível rival para o retorno de Conor McGregor

Quanto tempo Neymar demora para se recuperar de lesão? Veja o histórico

Palmeiras tenta ampliar sequência positiva em casa no Brasileiro contra o pior visitante

Garçom e vice-artilheiro do São Paulo, Luciano mira encerrar seca de dez jogos

Fluminense vai até Salvador para enfrentar o Vitória sem tirar os olhos da Sul-Americana

Botafogo e Atlético-MG voltam ao Nilton Santos para 'entrar nos eixos' na temporada