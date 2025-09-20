Garçom e vice-artilheiro do São Paulo, Luciano mira encerrar seca de dez jogos

O São Paulo entra em campo neste domingo, contra o Santos, com Luciano em busca de acabar com um jejum incômodo. Vice-artilheiro da equipe na temporada, com 11 gols, e líder em assistências, com seis passes decisivos, o camisa 10 não balança as redes há dez partidas.

Desde o gol contra o Juventude, em 24 de julho, Luciano já soma dez partidas sem marcar. A seca começou diante do Fluminense, quando ainda contribuiu com uma assistência na vitória por 3 a 1.

Depois, passou em branco contra Athletico-PR (duas vezes, pela Copa do Brasil), Internacional, Vitória e Cruzeiro, além dos dois duelos com o Atlético Nacional, pela Libertadores, e diante do Atlético-MG no Brasileirão.

O incômodo aumentou após a derrota por 2 a 0 para a LDU, na última quinta-feira, pela ida das quartas de final da Libertadores, quando perdeu chances claras e reconheceu sua responsabilidade.

"Não posso perder esse tipo de gol, numa fase final assim, jogo complicado, qualquer gol nos ajudaria e facilitaria pro jogo de volta. Quando eu tiver a chance, tenho que concluir em gol", disse o camisa 10 após o revés em Quito.

Os atletas que não foram relacionados para a viagem a Quito treinaram nesta sexta-feira. O meia Oscar participou de todas as etapas dos trabalhos com bola, que contaram com jovens das categorias de base. O volante Luiz Gustavo participou de parte das atividades no campo e, a... pic.twitter.com/6Kc0K4RTuk ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 19, 2025

Mesmo sem viver sua fase mais goleadora, Luciano segue sendo peça-chave no esquema de Hernán Crespo. Com André Silva lesionado e Calleri fora de combate, o atacante assumiu protagonismo, ainda que agora esteja ameaçado por mudanças na escalação.

Para o clássico na Vila Belmiro, que acontece a partr das 20h30 (de Brasília) do domingo, Crespo pode optar por Dinenno no comando de ataque, preservando o meia-atacante para o duelo decisivo contra a LDU no Morumbi.

O São Paulo chega para enfrentar o Santos embalado pela vitória sobre o Botafogo na última rodada do Brasileirão, resultado que manteve o time no pelotão de frente, com 35 pontos, na sétima colocação. O Peixe, por sua vez, vive situação oposta: está em 16º lugar, com 23 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento, e não vence há quatro jogos.