Fonseca encanta com sua direita e se torna mais jovem a vencer na Laver Cup

Aos 19 anos, João Fonseca é o tenista mais jovem a vencer uma partida na Laver Cup. O brasileiro marcou seu nome na história da competição ao bater o italiano Flavio Cobolli (23 anos, #25 do ranking) por 6/4 e 6/3 com uma atuação cheia e direitas fulminantes que arrancaram seguidos suspiros do público - e espantaram até o capitão Andre Agassi - no Chase Center, em San Francisco, na noite desta sexta-feira.

O carioca entrou em quadra festejado - mais aplaudido até do que alguns americanos do Time Mundo - e saiu dela aplaudido de pé. Alimentou-se do ambiente, jogou solto e viu a torcida admirá-lo mais a cada ponto vencido. Ouviu seu nome gritado de diversas maneiras, não apenas por fãs brasileiros, e somou uma vitória que colocou sua equipe no placar.

Quando Fonseca entrou em quadra, o Time Europa vencia o confronto por 2 a 0. Na primeira partida, o norueguês Casper Ruud bateu o americano Riley Opelka por 6/4 e 7/6(4). Em seguida, o tcheco Jakub Mensik ampliou a vantagem dos europeus ao aplicar 6/1, 6/7(3) e 10/8 sobre o americano Alex Michelsen.

Com o placar em 2 a 1 para os visitantes, o primeiro dia de jogos em San Francisco terminará com uma partida de duplas. Ainda nesta sexta-feira, Carlos Alcaraz e Jakub Mensik enfrentarão os locais Taylor Fritz e Alex Michelsen.

A partida

Quando foi apresentado, João Fonseca já foi um dos mais aplaudidos do Time Mundo. Apenas Agassi e o top 10 Taylor Fritz foram mais festejados. Depois que o jogo começou, o brasileiro deu mais motivos para o público admirá-lo. O primeiro sinal de que a direita de Fonseca encantaria o público americano veio logo no segundo game, quando um violento forehand cruzado provocou um "ooooooh" coletivo no Chase Center.

O primeiro break point do jogo veio no quarto game, também provocado por uma direita fulminante de Fonseca que deixou Cobolli sem ação junto à rede. O italiano, contudo, se salvou após um erro do brasileiro. Não demorou para que os primeiros gritos de "Joãããão, Fonseca" fossem ouvidos na arena, e o carioca conquistou outro break point com uma nova direita. Desta vez, Cobolli disparou um winner para não perder o serviço. O europeu não só se salvou como quebrou Fonseca no game seguinte ao fazer uma linda passada de slice na paralela.

A vantagem não durou tanto. No oitavo game, Fonseca foi firme no fundo de quadra, viu Cobolli errar um par de direitas e devolveu a quebra para fazer 4/4. Em seguida, o brasileiro fez três ótimos saques e abriu 5/4, arrancando sorrisos do capitão Andre Agassi e aplausos do grandalhão Opelka (2,11m de altura), dono de um excelente serviço. O jogo mudou, Fonseca abriu o décimo game com uma passada e, depois de três erros do adversário, fechou o set em 6/4.

Em um momento, a potência da direita de Fonseca espantou até o capitão Andre Agassi, que viu uma bolinha (para fora) passar como uma bala perto de seu rosto - assista no vídeo acima.

O segundo set começou com o público gritando "Fon-se-ca, Fon-se-ca" e mais direitas impressionantes do brasileiro. A vantagem aumentou quando, após mais um erro não forçado de Cobolli, João anotou mais uma quebra e abriu 3/1 na parcial. O italiano devolveu a quebra imediatamente, mas o brasileiro nem deixou o placar ficar empatado. Anotou outra quebra no sexto game, fez 4/2 e, depois disso, manteve a dianteira até o fim.

Welcome to the Joao Fonseca show 🤩#LaverCup pic.twitter.com/gG12B5rPtj -- Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2025

.