Fluminense vai até Salvador para enfrentar o Vitória sem tirar os olhos da Sul-Americana

Visivelmente preocupado com a disputa de vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Fluminense vira a página e retorna à disputa do Campeonato Brasileiro, neste sábado, quando enfrenta o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA), às 16 horas, pela 24ª rodada.

Como tem sido padrão do técnico Renato Gaúcho, ele deve utilizar um time alternativo, mesmo com o time carioca ainda não tendo uma situação confortável na tabela de classificação. Com 28 pontos, ocupa a décima posição. Além disso, vem de derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no Maracanã na última rodada.

Apesar das circunstâncias, o técnico tem demonstrado preocupação com o desgaste físico de seus jogadores. Por isso, deve poupar suas principais peças para o jogo de volta contra o Lanús-ARG, na próxima terça-feira, no Rio de Janeiro. O time argentino abriu vantagem ao vencer em casa por 1 a 0, obrigando o Fluminense ganhar na volta por dois gols de diferença para chegar às semifinais.

O zagueiro Thiago Santos, o volante Otávio, o meia Ruben Lezcano e os atacantes Joaquín Lavega e Santi Moreno, que não foram relacionados para o primeiro jogo disputado na Argentina, devem estar à disposição. Otávio e Santi Moreno têm chance de aparecerem entre os titulares, enquanto os outros são cotados para serem opções no banco de reservas.

O meia Paulo Henrique Ganso, uma das referências do time reserva, se recupera de uma lesão grau dois na panturrilha esquerda e segue fora. Lucho Acosta desponta como o favorito para assumir a responsabilidade de ser a 'mente pensante' tricolor.

O lateral-direito Samuel Xavier é dúvida. Recuperado de uma lesão grau dois no músculo anterior da panturrilha esquerda, ele atuou em um jogo-treino contra o Niteroiense no CT Carlos Castilho e ficou perto de retornar oficialmente, mas ainda não teve sua presença garantida. Júlio Fidelis deve ganhar nova oportunidade. Keno e Soteldo brigam por uma vaga no ataque ao lado de Germán Cano.

Por outro lado, o Vitória vive momento turbulento porque venceu apenas um dos últimos oito jogos que disputou. Na última rodada, perdeu por 2 a 0 para o Fortaleza, abrindo a zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição com 22 pontos.

Recuperado de uma entorse no tornozelo, o lateral-direito Claudinho volta a ficar à disposição do técnico Rodrigo Chagas, oficializado após a saída de Fábio Carille. Raul Caceres, que assumiu a vaga desde a lesão do companheiro, espera continuar.

O volante Dudu, que entrou no segundo tempo do último jogo, deve ganhar sua primeira oportunidade desde que voltou de empréstimo junto a Ponte Preta. A tendência é que ele seja utilizado na vaga de Baralhas, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Pepê, Ronald e Ricardo Ryller também são opções.

O meia Matheuzinho também vive a expectativa de iniciar o jogo. Depois de ser elogiado por sua atuação contra o Fortaleza, ele pode ganhar entrar na vaga do espanhol Aitor Cantalapiedra.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X FLUMINENSE

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raul Caceres (Claudinho), Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Dudu, Willian Oliveira e Matheuzinho (Cantalapiedra); Osvaldo, Renato Kayzer e Erick. Técnico: Rodrigo Chagas.

FLUMINENSE - Fábio; Júlio Fidelis, Igor Rabello, Ignácio e Gabriel Fuentes; Otávio, Bernal e Acosta; Santi Moreno, Germán Cano e Soteldo (Keno). Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).