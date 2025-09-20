Fluminense bate Vitória com time alternativo e volta vencer no Brasileiro

Após três jogos sem vencer no Brasileirão, o Fluminense voltou a triunfar neste sábado. O Tricolor das Laranjeiras venceu o Vitória por 1 a 0, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado por Hércules.

Situação da tabela

Com o resultado, o Fluminense chegou a 31 pontos e subiu para a oitava posição, ficando a cinco pontos do Bahia, primeiro time dentro do G6. O Vitória, por sua vez, permanece na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 22 pontos.

? Resumo do jogo



?? Vitória 0 x 1 Fluminense ??

? Competição: Campeonato Brasileiro 2025 - 24ª rodada



?? Local: Estádio Barradão, Salvador (BA)



? Data: 20 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: 16h00 (de Brasília)

? Cartões Amarelos: Dudu, Pepê (Vitória); Serna, Igor Rabello (Fluminense)



? Cartões Vermelhos: Dudu (Vitória); Igor Rabello (Fluminense)

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT)



VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Gols

? Fluminense: Hércules, aos 36' do 1ºT

Escalações

?? Vitória



Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Dudu, Pepê e Matheuzinho; Osvaldo (Ronald Lopes), Erick (Fabri, depois Renzo López) e Renato Kayzer



Técnico: Rodrigo Chagas

?? Fluminense



Fábio; Guga (Julio Fidélis), Ignácio, Igor Rabello e Gabriel Fuentes; Otávio, Hércules (Bernal) e Lima (Lezcano, depois Manoel); Canobbio, Serna (Lavega) e Cano



Técnico: Renato Gaúcho

Como foi o jogo?

O Vitória, empurrado por sua torcida, começou com uma intensidade que beirou a imprudência. O volante Dudu recebeu amarelo com menos de um minuto, acertou uma cotovelada em Lima minutos depois, deixando o meia tricolor com o olho inchado, e, aos 25 minutos, fez falta dura em Canobbio e foi corretamente expulso.

Com um jogador a mais, o Fluminense partiu para cima. A superioridade numérica quase se traduziu em gol aos 30 minutos, quando Cano soltou uma bomba de primeira e carimbou a trave de Arcanjo. O gol parecia maduro, e ele veio aos 36. Após cruzamento de Fuentes, a bola explodiu na zaga e sobrou limpa para Hércules, que dominou na entrada da área e bateu de chapa, com categoria, para abrir o placar.

Mas a vantagem numérica tricolor durou pouco. Mesmo com dez, o Vitória não se entregou e também acertou a trave de Fábio em chute de Erick. E no apagar das luzes da primeira etapa, Igor Rabello, que já tinha amarelo, fez falta em Renato Kayzer, recebeu o segundo e também foi para o chuveiro mais cedo, deixando tudo igual em número de jogadores para o segundo tempo.

Com 10 para cada lado, a segunda etapa foi um teste de nervos. O Vitória se lançou ao ataque em busca do empate, transformando o jogo em um ataque contra defesa. E foi aí que a estrela do goleiro Fábio brilhou intensamente. O camisa 1 tricolor se agigantou, fazendo defesas cruciais. Aos 41 minutos, operou um verdadeiro milagre, voando para espalmar um chute à queima-roupa de Romarinho. Nos acréscimos, ainda segurou firme uma cabeçada de Renzo Lopes.

O Fluminense se segurou como pôde, mostrou uma entrega defensiva monumental e garantiu três pontos que pareciam impossíveis pelo roteiro do jogo. Uma vitória com a cara do Fluminense: sofrida, lutada e, por isso mesmo, muito comemorada.

Próximos jogos

Vitória

Visita o Grêmio pela 25ª rodada do Brasileirão, na Arena, às 11h do próximo domingo (28).

Fluminense

Recebe o Lanús pelo jogo de volta das quartas da Sul-Americana, no Maracanã, às 21h30 desta terça-feira (23).