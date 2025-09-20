Flamengo x Vasco pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Depois de vencer o Estudiantes, na partida de ida das quartas de final da Libertadores, o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Líder isolado da competição, o Rubro-Negro terá pela frente o clássico contra o Vasco da Gama, na tarde deste domingo. O duelo da 24ª rodada será disputado no Maracanã, a partir das 17h30 (de Brasília).
Onde assistir Flamengo x Vasco ao vivo?
O confronto terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).
Como o Flamengo chega ao confronto
Com dez jogos de invencibilidade, o Flamengo soma 50 pontos e ocupa o topo da tabela de classificação do Brasileirão. Além disso, a equipe de Filipe Luis possui o melhor ataque (47 gols) e a melhor defesa (10 gols sofridos) do torneio.
Os números do Rubro-Negro contrastam com os do Cruzmaltino, que aparece em 15º lugar, com 23 pontos, um a mais que o Vitória, primeira equipe na zona do rebaixamento.
Como o Vasco chega ao confronto
Do lado vascaíno, os comandados do técnico Fernando Diniz terão a missão de encerrar um jejum de onze partidas sem vencer o rival, desde março de 2023. De lá para cá, foram oito vitórias rubro-negras e três empates.
Histórico de confronto entre Flamengo x Vasco
Na história, são 352 duelos entre as equipes. O Flamengo acumula 141 vitórias, enquanto o Vasco triunfou 105 vezes, além de 106 empates.
Estatísticas
Flamengo na temporada
- 37 vitórias, 11 empates e 7 derrotas
- 105 gols marcados (média de por jogo)
- 31 gols sofridos
- Artilheiros: Arrascaeta (18 gols)
Vasco na temporada
- 15 vitórias, 18 empates e 18 derrotas
- 68 gols marcados (média de por jogo)
- 63 gols sofridos
- Artilheiros: Vegetti (24 gols)
Prováveis escalações
Com a cabeça dividida entre o Brasileiro e a Libertadores, com o jogo de volta contra o Estudiantes na próxima quinta-feira, na Argentina, Filipe Luis pode poupar alguns de seus atletas neste domingo. Danilo, Emerson Royal, Viña, Allan, Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Luiz Araújo podem receber uma chance entre os titulares. Já Erick Pulgar, Jorginho e Alex Sandro devem continuar de fora, se recuperando de problemas físicos.
Para enfrentar o desafio no maracanã, Diniz contará com a volta de Hugo Moura, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo no empate contra o Ceará, no último domingo. Por outro lado, o lateral Lucas Piton e o volante Tchê Tchê devem seguir de fora da equipe, se recuperando de lesões.
A dúvida do treinador cruzmaltino está em quem escalar no comando do ataque. Pablo Vegetti, artilheiro da equipe na temporada, tem recebido muitas críticas e pode perder a vaga para Andrés Gómez ou David.
Provável escalação Flamengo
Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo e Viña; Allan, Saúl e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro (Bruno Henrique) e Everton Cebolinha
Técnico: Filipe Luís
Provável escalação Vasco
Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Mateus Carvalho, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti (Andrés Gómez) e Rayan
Técnico: Fernando Diniz
Arbitragem de Flamengo x Vasco
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
- Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (PR)
Próximo jogo do Flamengo
Estudiantes x Flamengo | Copa Libertadores
Data e horário: 25/09 (quinta-feira) | 21h30 (de Brasília)
Local: Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires
Onde assistir: ESPN e Disney+
Próximo jogo do Vasco
Vasco x Bahia | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 24/09 (quarta-feira) | 19h30 (de Brasília)
Local: São januário, Rio de Janeiro-RJ
Onde assistir: Premiere
Ficha técnica
Jogo: Flamengo x Vasco
Horário: 17h30 (de Brasília)
Campeonato: Campeonato Brasileiro
Local: Maracanã
Onde Assistir: Globo e Premiere