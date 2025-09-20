Topo

Flamengo x Vasco pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

20/09/2025 20h00

Depois de vencer o Estudiantes, na partida de ida das quartas de final da Libertadores, o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Líder isolado da competição, o Rubro-Negro terá pela frente o clássico contra o Vasco da Gama, na tarde deste domingo. O duelo da 24ª rodada será disputado no Maracanã, a partir das 17h30 (de Brasília).

Onde assistir Flamengo x Vasco ao vivo?

O confronto terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

Como o Flamengo chega ao confronto

Com dez jogos de invencibilidade, o Flamengo soma 50 pontos e ocupa o topo da tabela de classificação do Brasileirão. Além disso, a equipe de Filipe Luis possui o melhor ataque (47 gols) e a melhor defesa (10 gols sofridos) do torneio.

Os números do Rubro-Negro contrastam com os do Cruzmaltino, que aparece em 15º lugar, com 23 pontos, um a mais que o Vitória, primeira equipe na zona do rebaixamento.

Como o Vasco chega ao confronto

Do lado vascaíno, os comandados do técnico Fernando Diniz terão a missão de encerrar um jejum de onze partidas sem vencer o rival, desde março de 2023. De lá para cá, foram oito vitórias rubro-negras e três empates.

Histórico de confronto entre Flamengo x Vasco

Na história, são 352 duelos entre as equipes. O Flamengo acumula 141 vitórias, enquanto o Vasco triunfou 105 vezes, além de 106 empates.

Estatísticas

Flamengo na temporada

  • 37 vitórias, 11 empates e 7 derrotas

  • 105 gols marcados (média de por jogo)

  • 31 gols sofridos

  • Artilheiros: Arrascaeta (18 gols)

Vasco na temporada

  • 15 vitórias, 18 empates e 18 derrotas

  • 68 gols marcados (média de por jogo)

  • 63 gols sofridos

  • Artilheiros: Vegetti (24 gols)

Prováveis escalações

Com a cabeça dividida entre o Brasileiro e a Libertadores, com o jogo de volta contra o Estudiantes na próxima quinta-feira, na Argentina, Filipe Luis pode poupar alguns de seus atletas neste domingo. Danilo, Emerson Royal, Viña, Allan, Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Luiz Araújo podem receber uma chance entre os titulares. Já Erick Pulgar, Jorginho e Alex Sandro devem continuar de fora, se recuperando de problemas físicos.

Para enfrentar o desafio no maracanã, Diniz contará com a volta de Hugo Moura, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo no empate contra o Ceará, no último domingo. Por outro lado, o lateral Lucas Piton e o volante Tchê Tchê devem seguir de fora da equipe, se recuperando de lesões.

A dúvida do treinador cruzmaltino está em quem escalar no comando do ataque. Pablo Vegetti, artilheiro da equipe na temporada, tem recebido muitas críticas e pode perder a vaga para Andrés Gómez ou David.

Provável escalação Flamengo

Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo e Viña; Allan, Saúl e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro (Bruno Henrique) e Everton Cebolinha

Técnico: Filipe Luís

Provável escalação Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Mateus Carvalho, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti (Andrés Gómez) e Rayan

Técnico: Fernando Diniz

Arbitragem de Flamengo x Vasco

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

  • Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (PR)

Próximo jogo do Flamengo

Estudiantes x Flamengo | Copa Libertadores

Data e horário: 25/09 (quinta-feira) | 21h30 (de Brasília)

Local: Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires

Onde assistir: ESPN e Disney+

Próximo jogo do Vasco

Vasco x Bahia | Campeonato Brasileiro

Data e horário: 24/09 (quarta-feira) | 19h30 (de Brasília)

Local: São januário, Rio de Janeiro-RJ

Onde assistir: Premiere

Ficha técnica 

Jogo: Flamengo x Vasco

Horário: 17h30 (de Brasília)

Campeonato: Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã

Onde Assistir: Globo e Premiere

