Topo

Esporte

Filipe Luís quer Flamengo focado no Vasco após desfecho de caso Plata

Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

20/09/2025 05h30

Com a suspensão de Plata anulada pela Conmebol, a comissão técnica de Filipe Luís procura trabalhar o mental do elenco para que agora foque no clássico de amanhã, contra o Vasco, às 17h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo é líder isolado.

O que aconteceu

A anulação do segundo cartão amarelo ao atacante aconteceu no início da tarde de ontem, horas antes da reapresentação do grupo no Ninho do Urubu após a vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes (ARG) pelas oitavas de final da Libertadores.

Apesar de toda a revolta com o episódio, a reação rápida da Conmebol amenizou o clima. A comissão técnica, por sua vez, tratou de tentar virar a página para que a concentração fique dedicada exclusivamente no duelo com o Cruz-maltino neste domingo.

Relacionadas

Diretor do Fla vê arbitragem 'sem vergonha' e se preocupa com jogo de volta

Cancelar cartão de Plata vai contra Código da Conmebol, diz especialista

'Não posso entrar': o que disse VAR em lance polêmico de Fla x Estudiantes

Filipe Luís e seus pares querem que todo o estresse das polêmicas de arbitragem no jogo da Libertadores fique à cargo da diretoria. O treinador, inclusive, adotou esse discurso já depois do jogo contra os argentinos.

O nosso mental tem que estar bom contra o Vasco nesse fim de semana para continuar na nossa caminhada. Esse grupo tem muita ambição e quer fazer história. Vamos trabalhar para isso.
Filipe Luís

Boto demonstra preocupação com o jogo da volta

Árbitro expulsa Plata durante Flamengo e Estudiantes pela Libertadores - Gilvan de Souza / Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo
Árbitro expulsa Plata durante Flamengo e Estudiantes pela Libertadores
Imagem: Gilvan de Souza / Flamengo

Se elenco e comissão técnica viraram a chave momentaneamente para o clássico, o mesmo não pode-se dizer do diretor de futebol rubro-negro, José Boto.

Um dos mais revoltados com a atuação da arbitragem no pós-jogo, ele demonstrou preocupação com a partida de volta contra o Estudiantes, que acontecerá no próximo dia 25, em La Plata (ARG), onde o Flamengo jogará com a vantagem do empate.

Foi reparado o erro em relação ao Plata, mas não foi reparado o que se passou ontem no Maracanã. E, muito sinceramente, estou muito preocupado para o jogo da volta, porque se na nossa casa um árbitro consegue fazer aquilo de uma forma quase arrogante -- porque não é só o lance do Plata, são outros lances -- eu estou muito preocupado com o que se pode fazer fora da nossa casa.
José Boto, ao Sportv

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Botafogo e Atlético-MG voltam ao Nilton Santos para 'entrar nos eixos' na temporada

Com Santos no radar, São Paulo não vence fora de casa há cinco jogos

Segundo pior mandante do Brasileirão, Santos tenta refazer as pazes com a Vila

UFC 321: Tom Aspinall aponta favorito no duelo entre Jailton Malhadinho vs Volkov

Palmeiras reencontra heróis em meio à "decisão" pela Libertadores em duelo contra o Fortaleza

Invicto há cinco jogos, Corinthians mira sequência inédita em 2025

Em ótima fase, Palmeiras roda o elenco e recebe o Fortaleza antes de decisão com o River Plate

Combates medievais têm armaduras do 'século 13' e que custam até R$ 30 mil

Palmeiras x Fortaleza: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

São Paulo tem bom retrospecto após derrotas em jogos de ida na Libertadores

Caio Bonfim superou preconceito e conquistou o mundo na marcha atlética