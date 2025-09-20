Filipe Luís quer Flamengo focado no Vasco após desfecho de caso Plata

Com a suspensão de Plata anulada pela Conmebol, a comissão técnica de Filipe Luís procura trabalhar o mental do elenco para que agora foque no clássico de amanhã, contra o Vasco, às 17h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo é líder isolado.

O que aconteceu

A anulação do segundo cartão amarelo ao atacante aconteceu no início da tarde de ontem, horas antes da reapresentação do grupo no Ninho do Urubu após a vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes (ARG) pelas oitavas de final da Libertadores.

Apesar de toda a revolta com o episódio, a reação rápida da Conmebol amenizou o clima. A comissão técnica, por sua vez, tratou de tentar virar a página para que a concentração fique dedicada exclusivamente no duelo com o Cruz-maltino neste domingo.

Filipe Luís e seus pares querem que todo o estresse das polêmicas de arbitragem no jogo da Libertadores fique à cargo da diretoria. O treinador, inclusive, adotou esse discurso já depois do jogo contra os argentinos.

O nosso mental tem que estar bom contra o Vasco nesse fim de semana para continuar na nossa caminhada. Esse grupo tem muita ambição e quer fazer história. Vamos trabalhar para isso.

Filipe Luís

Boto demonstra preocupação com o jogo da volta

Árbitro expulsa Plata durante Flamengo e Estudiantes pela Libertadores Imagem: Gilvan de Souza / Flamengo

Se elenco e comissão técnica viraram a chave momentaneamente para o clássico, o mesmo não pode-se dizer do diretor de futebol rubro-negro, José Boto.

Um dos mais revoltados com a atuação da arbitragem no pós-jogo, ele demonstrou preocupação com a partida de volta contra o Estudiantes, que acontecerá no próximo dia 25, em La Plata (ARG), onde o Flamengo jogará com a vantagem do empate.