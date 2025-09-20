Fechado? McGregor confirma retorno contra Chandler no UFC da Casa Branca

O ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC, Conor McGregor, voltou a movimentar o mundo das lutas ao confirmar que fará parte do aguardado card do UFC na Casa Branca, previsto para acontecer em 2026. Durante uma participação no programa norte-americano 'Fox & Friends', o irlandês revelou que enfrentará Michael Chandler no evento histórico.

Se confirmada, a luta marcará o retorno do astro ao octógono após mais de quatro anos afastado da competição. Seu último combate foi em julho de 2021, quando sofreu uma fratura grave na perna durante a trilogia contra Dustin Poirier.

"O Mac está animado para voltar, com certeza. Eu estarei (no card da Casa Branca). (Vou enfrentar) Michael Chandler. Fizemos o The Ultimate Fighter, tivemos uma boa troca de provocações. Ele é um cara durão, forte", afirmou McGregor durante a entrevista.

A declaração do lutador surge mesmo após o presidente do UFC, Dana White, afirmar que os combates do evento especial só começarão a ser definidos a partir de fevereiro do próximo ano. Ainda assim, o dirigente reconheceu que tem mantido contato frequente com o irlandês, que demonstra interesse concreto em retornar aos cages.

Encontro adiado

McGregor e Chandler estavam, inicialmente, escalados para se enfrentar em junho de 2024, após atuarem como treinadores em uma das edições do reality The Ultimate Fighter. No entanto, o duelo precisou ser cancelado depois que o 'Notorious' sofreu uma fratura no dedo do pé durante os treinos preparatórios.

