F1: Carro de Colapinto é atingido por fruta durante classificatório; veja

Franco Colapinto em ação no treino classificatório para o GP de Baku, no Azerbaijão - ALEXANDER NEMENOV/AFP
Franco Colapinto em ação no treino classificatório para o GP de Baku, no Azerbaijão Imagem: ALEXANDER NEMENOV/AFP
do UOL

Colaboração para o UOL

20/09/2025 10h21

Cena inusitada no treino classificatório para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1: uma fruta atingiu o carro de Franco Colapinto, da Alpine. O piloto informou à equipe, que pareceu não acreditar, e se preocupou com o carro.

O que aconteceu

Na câmera de Colapinto, é possível ver uma fruta atingindo o carro do piloto, que imediatamente avisou a equipe via rádio.

Parece que bati em uma fruta, ou algo assim. Parecia uma maçã, que caiu de uma árvore.
Franco Colapinto, via rádio.

A equipe parecia confusa com a informação do piloto, e logo se preocupou com a integridade do carro.

Uma maçã? Quebrou alguma coisa?
Equipe Alpine.

Colapinto afirmou que não parecia que o choque havia danificado o carro, e seguiu sua volta normalmente.

Nas imagens, é possível ver que o Circuito Urbano de Baku, capital do Azerbaijão, onde acontece o GP, é cercado por árvores.

Nas redes sociais, a Alpine brincou com a situação:

Coisas que você nunca ouviu pelo rádio antes
Alpine, via X (antigo Twitter)

Veja o momento:

