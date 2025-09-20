F1: Carro de Colapinto é atingido por fruta durante classificatório; veja
Cena inusitada no treino classificatório para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1: uma fruta atingiu o carro de Franco Colapinto, da Alpine. O piloto informou à equipe, que pareceu não acreditar, e se preocupou com o carro.
O que aconteceu
Na câmera de Colapinto, é possível ver uma fruta atingindo o carro do piloto, que imediatamente avisou a equipe via rádio.
Parece que bati em uma fruta, ou algo assim. Parecia uma maçã, que caiu de uma árvore.
Franco Colapinto, via rádio.
A equipe parecia confusa com a informação do piloto, e logo se preocupou com a integridade do carro.
Uma maçã? Quebrou alguma coisa?
Equipe Alpine.
Colapinto afirmou que não parecia que o choque havia danificado o carro, e seguiu sua volta normalmente.
Nas imagens, é possível ver que o Circuito Urbano de Baku, capital do Azerbaijão, onde acontece o GP, é cercado por árvores.
Nas redes sociais, a Alpine brincou com a situação:
Coisas que você nunca ouviu pelo rádio antes
Alpine, via X (antigo Twitter)
Veja o momento: