Ex-UFC surpreende ao sugerir possível rival para o retorno de Conor McGregor

O retorno de Conor McGregor ao octógono segue cercado de expectativas e especulações. Sem lutar desde julho de 2021, o irlandês é cotado para voltar à ação no aguardado evento do UFC planejado para junho de 2026, na Casa Branca. Para o ex-lutador e atual comentarista Chael Sonnen, o nome ideal para recepcioná-lo nessa reestreia poderia ser um velho desafeto: Tony Ferguson.

Em vídeo publicado em seu canal no 'Youtube', Sonnen argumentou que, diante da longa inatividade do ex-campeão duplo e da grave lesão sofrida na perna em sua última apresentação contra Dustin Poirier, o confronto de retorno não precisa carregar grandes implicações esportivas. Para ele, seria uma boa oportunidade para reavivar rivalidades antigas e priorizar o apelo popular.

"Se formos trazê-lo de volta, podemos colocá-lo contra alguém que também não esteja ranqueado, um nome mais antigo, mas que o público conheça. Podemos trazer alguém de fora. Tony Ferguson não está fora de cogitação. Isso não afeta nada no futuro. É um evento único, de uma noite só. Não só não será uma disputa de cinturão, como também não será uma luta de 'title eliminator'. Não vai ser uma luta que afete os rankings de forma alguma, então todo mundo é elegível. Conor já foi campeão mundial, então pode enfrentar qualquer um - mas ele não está ranqueado. Sequer está licenciado", declarou Sonnen.

A possível luta entre os dois chegou a ser cogitada anos atrás, quando McGregor era o campeão linear dos pesos-leves (70 kg) e Ferguson, o dono do cinturão interino da mesma divisão. Apesar das provocações e expectativas, o duelo nunca se concretizou.

Cenário improvável

Hoje, no entanto, o contexto é bem diferente. Ferguson se desligou do UFC em 2024 após amargar oito derrotas consecutivas, marca que o colocou como detentor da pior sequência negativa da história da organização. Ainda assim, reencontrou o caminho das vitórias fora do MMA, ao nocautear o influenciador 'Salt Papi' em uma luta de boxe.

Apesar da lembrança feita por Sonnen, a chance de o confronto finalmente acontecer parece remota. O UFC ainda não anunciou oficialmente o adversário de McGregor, mas o favorito ao posto segue sendo Michael Chandler, que há meses espera pela remarcação da luta e recentemente voltou a declarar que acredita que o duelo será concretizado no evento da Casa Branca.

