Etapa capixaba do Mundial de Bodyboarding define campeãs neste sábado; veja informações e onde assistir
O ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro, última etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding, entra na sua fase decisiva a partir deste sábado. As atletas cairão no mar da praia de Solemar, na Serra, em Jacaraípe (ES) para decidir quem serão as campeãs das três principais categorias: Profissional, Pro Júnior e Máster.
As semifinais das categorias Profissional e Máster, além da grande decisão da categoria Pro Júnior, estão agendadas para este sábado, com início previsto a partir das 9h (de Brasília), na praia de Solemar, na Serra, em Jacaraípe (ES). Serão, ao todo, sete baterias ao longo do dia.
A ordem de definição das categorias no Wahine será a seguinte: semifinais Máster, semifinais Profissional, final Pro Júnior, final Máster e, por último, final Profissional.
Onde assistir ao vivo?
- Internet: Transmissão ao vivo feita pelo canal IBC Bodyboarding World Tour, no YouTube.
Profissional conhece campeã neste sábado
A categoria profissional do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro conhecerá suas duas finalistas e, consequentemente, sua campeã, neste sábado. As brasileiras Joselani Amorim, Neymara Carvalho e Luna Hardman estão na briga pelo título, assim como a portuguesa Filipa Broeiro.
Para chegar às semifinais, Neymara eliminou Namika Yamashita, atual número 1 do mundo. A pentacampeã mundial conquistou uma nota 9 e terminou com pontuação de 15,65 contra 11,75 da japonesa. Enquanto isso, Joselani Amorim passou pela compatriora Maíra Viana em uma bateria acirrada, com 11,85 contra 10,75.
Luna Hardman, por sua vez, eliminou a japonesa Yuka Nishimura, vencendo com pontuação de 12,50 contra 9,25. Por fim, Filipa Broeiro somou 13,75 pontos e despachou Alexandra Rinder, atual campeã mundial, que teve nota final de 12,00.
Veja, abaixo, os confrontos das semifinais:
- Joselani Amorim (BRA) x Neymara Carvalho (BRA);
- Filipa Broeiro (POR) x Luna Hardman (BRA)
A final da etapa capixaba do Mundial de Bodyboarding pode, inclusive, reservar uma disputa familiar. Caso Neymara e Luna Hardman avancem, a decisão será entre mãe e filha.
Categoria Máster reserva três brasileiras
A categoria Máster também conta com um grande número de brasileiras. Ao todo, três atletas que representam o Brasil disputarão as semifinais. Também na briga por uma vaga na decisão da categoria Profissional, Joselani Amorim ainda tenta o título da Máster.
Três brasileiras se classificaram às semifinais: Nicolle Calheiros, Joselani Amorim e Maylla Venturin, além também da portuguesa Catarina Sousa.
Nicolle Calheiros venceu a compatriota Guta Borges, com score de 12,75 contra 7,15. Já Joselani Amorim superou Juliana Dourado, que havia eliminado a favorita Mariana Nogueira (13,50 a 9,65).
Enquanto isso, a portuguesa Catarina Sousa eliminou a brasileira Dadá Oliveira, com pontuação de 12,00 a 9,00. Por fim, na última bateria, a capixaba Maylla Venturin despachou a concorrência de Marta Leitão, de Portugal, ao vencer por 14,25 contra 8,75 da europeia.
Confira, abaixo, os duelos das semifinais da Máster:
- Nicolle Calheiros (BRA) x Joselani Amorim (BRA)
- Catarina Sousa (POR) x Maylla Venturin (BRA)
Pro Júnior terá final portuguesa
Por fim, a categoria Pro Júnior já teve sua final definida - e será totalmente portuguesa. Compatriotas, Luana Dourado e Alice Teotonio se enfrentarão em busca do título. Independente do resultado, portanto, a conquista será de Portugal.
Luana Dourado ganhou da brasileira Mayra Gonçalves e, depois, eliminou a portuguesa Maria Padrela, totalizando um somatório de 17,50 na bateria da semifinal. Já Alice Teotonio também deu show e passou pela francesa Emie Padois, despachando posteriormente a peruana Hannah Saavedra, com pontuação de 13,75.
Veja, abaixo, a grande final da categoria Pro Júnior:
- Luana Dourado (POR) x Alice Teotonio (POR)
Confira, agora, a programação prevista para as decisões:
- 9h - Semifinais Máster
- 10h - Semifinais Profissional
- 11h - Final Pro Júnior
- 11h30 - Final Máster
- 12h - Final Profissional
*A reportagem foi convidada pela organização do evento para a cobertura in loco.