De olho na Libertadores, Palmeiras terá time todo reserva contra Fortaleza
Dos jogadores que entraram em campo pelo Palmeiras contra o River Plate (ARG) na última quarta-feira (17), apenas Weverton será titular contra o Fortaleza, hoje.
Após vencer fora de casa por 2 a 1, a equipe alviverde volta a encarar os argentinos na próxima quarta, no Allianz Parque, pelas quartas de final da Copa Libertadores.
O que aconteceu
O Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, vai a campo com: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Allan, Maurício e Raphael Veiga; Sosa e Facundo Torres.
Já o Fortaleza, do treinador Martín Palermo, está escalado assim: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero.
Palmeiras e Fortaleza se enfrentam hoje, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. O jogo é válido pela 24ª rodada do Brasileirão.