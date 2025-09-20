Topo

Esporte

De olho na Libertadores, Palmeiras terá time todo reserva contra Fortaleza

Raphael Veiga será titular do Palmeiras contra o Fortaleza - YURI MURAKAMI/ESTADÃO CONTEÚDO
Raphael Veiga será titular do Palmeiras contra o Fortaleza Imagem: YURI MURAKAMI/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Colaboração para o UOL

20/09/2025 20h06

Dos jogadores que entraram em campo pelo Palmeiras contra o River Plate (ARG) na última quarta-feira (17), apenas Weverton será titular contra o Fortaleza, hoje.

Após vencer fora de casa por 2 a 1, a equipe alviverde volta a encarar os argentinos na próxima quarta, no Allianz Parque, pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Relacionadas

Transmissão ao vivo de Palmeiras x Fortaleza pelo Brasileirão: veja onde assistir

Recuperado, Saúl fica à disposição do Flamengo para clássico contra Vasco

Santos: Sem Neymar e com Brazão, Vojvoda fecha preparação para clássico

O que aconteceu

O Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, vai a campo com: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Allan, Maurício e Raphael Veiga; Sosa e Facundo Torres.

Já o Fortaleza, do treinador Martín Palermo, está escalado assim: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam hoje, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. O jogo é válido pela 24ª rodada do Brasileirão.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Amazonas supera Volta Redonda em duelo direto e respira na luta contra o descenso na Série B

Avaí busca empate no fim contra a Ferroviária pela Série B

Botafogo supera expulsão no 1º tempo, vence Atlético-MG e entra no G-4 do Brasileirão

Amazonas bate Volta Redonda e volta a vencer na Série B

Botafogo vence Atlético-MG e dorme no G4 do Brasileirão

Pressionados, Ceará e Bahia mantêm posições e ficam contentes com empate na Arena Castelão

Ceará e Bahia empatam em duelo de chances perdidas no Brasileirão

Ceará sai na frente, mas Bahia busca o empate em clássico pelo Brasileirão

Botafogo supera metade do jogo com um a menos e vence Atlético em casa

Corinthians desembarca em Recife para pegar o Sport

De olho na Libertadores, Palmeiras terá time todo reserva contra Fortaleza