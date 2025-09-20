Santos: Sem Neymar e com Brazão, Vojvoda fecha preparação para clássico

O Santos está pronto para o clássico contra o São Paulo, marcado para este domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou o último treino hoje, no CT Rei Pelé.

O que aconteceu

A principal novidade foi o goleiro Gabriel Brazão. Após ficar cinco dias afastado por conta de uma pancada na cabeça, o arqueiro voltou a treinar nesta tarde. Ele usou um capacete na atividade e deve ser titular na Vila Belmiro.

Neymar, por sua vez, não treinou. O meia-atacante teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e não enfrenta o São Paulo. Ele deve ficar afastado por cerca de um mês.

Em compensação, o Santos contará com a volta de Rollheiser. O meia-atacante cumpriu suspensão no empate de 1 a 1 com o Atlético-MG. Outra novidade é Alexis Duarte. O zagueiro já está regularizado no BID da CBF.

Vojvoda segue sem Willian Arão. O volante ainda não treina com o elenco, apesar do departamento médico entender que ele está em reta final de recuperação de uma lesão na panturrilha.

O zagueiro Zé Ivaldo foi expulso em Belo Horizonte e cumpre suspensão. Igor Vinícius também não fica à disposição. O lateral direito está suspenso pelo acúmulo de amarelos. Gabriel Bontempo, por fim, se recupera de lesão muscular.

Assim, uma possível escalação do Santos é com: Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Zé Rafael, João Schmidt, Victor Hugo e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares).