Emiliano revela reunião de 4h com Neymar durante negociações com Santos

Emiliano Díaz revelou ao UOL que chegou a ter uma reunião com Neymar enquanto negociava para ser técnico do Santos logo após deixar o Corinthians.

Conversa durou 4 horas

Emiliano Díaz conheceu Neymar na festa de aniversário de Memphis Depay, em fevereiro. Àquela altura, ele ainda era auxiliar-técnico do Corinthians.

Emiliano e Neymar fizeram a reunião em abril, quando o Santos buscava um substituto para Pedro Caixinha. A conversa durou cerca de quatro horas.

Eu tive a oportunidade de ir ao Santos sozinho quando saí do Corinthians, estivemos perto, mas não se deu por diferentes coisas [...] Falei com ele, me recebeu muito bem, tivemos uma reunião e ele me tratou muito bem. É de uma humildade muito grande. Me recebeu na casa dele porque havia a possibilidade de eu ir para lá e ele queria falar comigo. Ficamos quatro horas conversando, falando do futebol e da vida. Foi um orgulho.

Emiliano Díaz, ao UOL

As negociações entre Santos e Emiliano Díaz não deram certo. O Alvinegro acertou a contratação de Cléber Xavier, mas voltou a procurar os Díaz no mês passado, após a demissão do antigo treinador. Dessa vez, a investida visava levar Emiliano e o pai, Ramón.

Ramón e Emiliano recusaram a procura porque estavam no comando do Olimpia, do Paraguai. O Fortaleza também havia demonstrado interesse.

Nos orgulha a procura de um um clube com a história do Santos, que tem um dos melhores jogadores do mundo, que é o Neymar.

Emiliano Díaz

Torcida por Neymar

Argentino, Emiliano Díaz sonha em ver a seleção brasileira campeã da Copa do Mundo com Neymar em campo. Ele cita o exemplo de Messi para explicar a torcida pelo camisa 10 do Santos.

Eu acho que o meu desejo é que o Brasil ganhe. Como Messi ganhou merecidamente, me encantaria ver o Neymar campeão, pelo que fez em sua carreira, pelo que é como pessoa. É o último que nos resta da América do Sul, dos grandes, que não conseguiu. Na última Copa do Mundo, todos queríamos que o Messi ganhasse.