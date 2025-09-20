Em ótima fase, Palmeiras roda o elenco e recebe o Fortaleza antes de decisão com o River Plate

Em seu melhor momento na temporada, o Palmeiras está a um passo das semifinais da Libertadores e continua, rodada a rodada, sua perseguição a Cruzeiro e Flamengo pelo topo do Brasileirão. Invicto na competição desde que ela foi retomada após o Mundial de Clubes, o time alviverde recebe o Fortaleza neste sábado. A bola rola às 21h no Allianz Parque.

O time registra em 2025 a sua melhor campanha em uma edição do Brasileirão desde que a competição é disputada no formato de pontos corridos: considerando os primeiros 21 jogos no torneio, são 46 pontos conquistados, seguidos pelos 45 obtidos em 2019 e 2022.

A sequência de nove jogos sem derrota fortaleceu o Palmeiras na disputa pela liderança, ainda que Cruzeiro e Flamengo tenham dado poucas brechas. O time de Abel Ferreira é o terceiro e vai passar o sábado no segundo lugar caso derrote o Fortaleza - o Cruzeiro, com 47 pontos, é o atual vice-líder e o Flamengo, o líder, com 50.

Abel Ferreira encontrou a melhor formação e os atletas se acertaram depois da dolorida eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. Desde então, o Palmeiras não perdeu nem na Libertadores nem no Brasileirão. Mais que os resultados, tem mostrado bom futebol, como fez na goleada de 4 a 1 sobre o Inter há uma semana e no muito valorizado triunfo por 2 a 1 em cima do River Plate na Argentina.

Só que essa formação titular não estará em campo neste sábado. Abel rodará o elenco pois a prioridade, no momento, é eliminar o River Plate e seguir na Libertadores. A proximidade com o duelo da próxima quarta-feira fará o técnico, então, preservar alguns de seus principais atletas. Elogiado por suas atuações, o lateral-direito Khellven, sofreu um trauma no pé e é certo que não joga.

"É saber que a Libertadores nesse momento ficou para trás, o nosso trabalho já foi bem feito na Argentina e é pensar no Brasileiro, no Fortaleza, que é uma equipe que está com um treinador novo e está buscando sair da fase difícil", afirmou o goleiro Weverton, que tem falhado com certa frequência. Sua sombra é Carlos Miguel, contratado para ser no futuro o titular da posição. Ele ainda não estreou desde que foi contratado.

Penúltimo colocado, com 19 pontos, o Fortaleza tenta se reerguer. Para isso, apostou em seu terceiro técnico no ano: o argentino Martín Palermo. Ele estreou com triunfo na semana passada - 2 a 0 sobre o Vitória no Castelão.

Palermo, de 51 anos, vive sua primeira experiência como técnico no Brasil depois de treinar equipes de Argentina, Chile, México e Paraguai. Centroavante de raro faro goleador quando jogava, o argentino já fez gol e venceu uma final da Libertadores sobre o Palmeiras quando defendia o Boca Juniors, do qual é ídolo.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FORTALEZA

PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Allan e Raphael Veiga; Maurício, Facundo Torres e Sosa. Técnico: Abel Ferreira.

FORTALEZA - Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila, Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira, Prior; Breno Lopes, Lucero e Pikachu. Técnico: Martín Palermo.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 21h (de Brasília).

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).