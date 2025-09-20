Decisivo em 1995, Marcelinho vê Corinthians com "totais condições" de ganhar a Copa do Brasil

O Corinthians está na briga pelo título da Copa do Brasil. E o ídolo do clube, Marcelinho Carioca, campeão do torneio em 1995, acredita que o Timão tem "totais condições" de erguer o troféu pela quarta vez em 2025.

Classificado às semifinais, o time do Parque São Jorge enfrentará o Cruzeiro por uma vaga na grande decisão deste ano. Embora o confronto seja difícil, Marcelinho disse, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, que o Corinthians tem altas chances de sagrar-se campeão.

"Acho que tem totais condições de ganhar. É um mata-mata, então às vezes você pode jogar mal um jogo e recuperar no segundo. O Corinthians no mata-mata é muito forte, então tem grandes chances. Se decidir em casa, principalmente, as chances do Corinthians aumentam demais", respondeu o ex-jogador.

Decisivo em 1995

Marcelinho Carioca foi um dos protagonistas do título da Copa do Brasil de 1995. Esta foi a primeira vez que o Corinthians conquistou a competição.

Depois de passar por Operário VG, Rio Branco, Paraná e Vasco nas fases anteriores, o Timão mediu forças com o Grêmio na final. Na partida de ida, em casa, os paulistas venceram por 2 a 1, com gols de Viola e Marcelinho. Já na volta, triunfo de 1 a 0, com mais um gol do Pé de Anjo.

Duelo com o Cruzeiro

As datas do confronto entre Corinthians e Cruzeiro, atual vice-líder do Brasileirão, pela semifinal da Copa do Brasil deste ano, ainda não foram definidas pela CBF. Os jogos, porém, acontecerão apenas em dezembro, após o término da liga nacional.

Ainda não se sabe também quem decidirá o embate diante de sua torcida. Os mandos de campo serão decididos por meio de um sorteio, ainda sem data divulgada.

Campanha perfeita

O Corinthians detém uma campanha 'perfeita' na atual edição da Copa do Brasil. São seis vitórias em seis jogos disputados, deixando pelo caminho o Novorizontino, o Palmeiras e o Athletico-PR.

Além disso, na competição, a equipe de Dorival Júnior não sofreu nenhum gol e balançou as redes oito vezes.

#NesteDia, em 1995, o Timão vencia o Grêmio pela segunda partida da final da Copa do Brasil. ? Com gol de Marcelinho Carioca, o Time do Povo garantiu o título da competição! ?#VaiCorinthians pic.twitter.com/bdS6uJ68tK ? Corinthians (@Corinthians) June 21, 2023

Números de Marcelinho pelo Corinthians

Considerado um dos maiores ídolos da história do Corinthians, Marcelinho Carioca soma números expressivos pelo clube alvinegro.

Ao todo, são 206 bolas na redes em 433 partidas com a camisa do Timão, tornando ele no quinto maior artilheiro da história da equipe. Além da Copa do Brasil de 1995, ele conquistou outros nove títulos, dentre eles, o Brasileirão de 1998 e 1999 e o Mundial de Clubes de 2000.

Próximo jogo do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)

(24ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Situação na tabela