De olho no River, Palmeiras terá time reserva contra o Fortaleza; veja escalações

O Palmeiras está definido para o jogo deste sábado, contra o Fortaleza, no Allianz Parque, às 21h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho na Libertadores, Abel Ferreira decidiu levar a campo uma equipe totalmente reserva.

O Verdão tem os desfalques de Khellven, com um trauma no pé, e Paulinho, que segue entregue ao departamento médico. No mais, as mudanças são por opção técnica de Abel visando a partida de volta contra o River Plate. O único titular é o goleiro Weverton.

Escalação do Palmeiras

A escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Allan, Raphael Veiga e Mauricio; Sosa e Facundo Torres.

Escalação do Fortaleza

Do outro lado, o Fortaleza vai a campo com: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Breno Lopes, Yago Pikachu e Lucero.

Como chegam as equipes?

O Palmeiras chega embalado pela vitória sobre o River, em pleno Monumental, além da sequência positiva no Brasileirão. O time alviverde está invicto há dez rodadas no torneio e, mais uma vez, briga pelo título nacional.

O Verdão no momento ocupa a terceira posição da tabela, com 46 pontos, quatro de desvantagem para o líder Flamengo.

Já o Fortaleza vai para seu segundo jogo sob comando de Martín Palermo. Na estreia do argentino, a equipe venceu o Vitória na Arena Castelão, por 2 a 0.

O triunfo, contudo, não foi suficiente para tirar o Leão do Pici da zona de rebaixamento. Os nordestinos amargam a vice-lanterna da Série A, com 18 pontos.

Arbitragem de Palmeiras x Fortaleza