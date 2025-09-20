Topo

Esporte

Davide perde trio de ataque para próximo duelo do Botafogo

20/09/2025 22h10

A vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, conquistada com um jogador a menos, durou pouco para o departamento de futebol do Botafogo. A conta da batalha no Nilton Santos chegou, e ela é alta: o técnico Davide Ancelotti perdeu três jogadores do setor ofensivo por suspensão para o confronto contra o Grêmio, na próxima quarta-feira (24), em Porto Alegre.

A lista de desfalques é pesada. O centroavante Chris Ramos, que já vinha substituindo o lesionado Arthur Cabral, foi expulso no final do primeiro tempo após uma cotovelada vista pelo VAR e cumprirá suspensão automática.

Para completar o cenário adverso, os dois heróis do gol da vitória também estão fora. O uruguaio Santiago Rodríguez, autor do golaço, e o meia Álvaro Montoro, que deu a assistência, receberam o terceiro cartão amarelo e se juntam a Ramos na lista de suspensos. O cartão de Montoro, inclusive, veio de forma infantil, ao ser substituído no fim do jogo e demorar a sair de campo pelo lado indicado pelo árbitro.

Possíveis opções

A situação cria um verdadeiro quebra-cabeça para Davide Ancelotti montar o ataque. Sem Chris Ramos e com Arthur Cabral ainda como dúvida por um edema ósseo, a opção natural para o comando de ataque é Mastriani. No entanto, o treinador pode optar por improvisar com Savarino ou Joaquín Correa como um "falso 9".

Nas pontas, as ausências de Santi e Montoro abrem espaço para jogadores como Jeffinho e Matheus Martins ganharem uma oportunidade, já que Artur também se recupera de lesão e tem retorno incerto.

Próximo jogo do Botafogo

O desafio em Porto Alegre será na próxima quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em partida atrasada da 16ª rodada. Ancelotti terá poucos dias para encontrar as melhores soluções para montar um setor ofensivo quase que inteiramente novo para um confronto direto e fundamental na briga pelo G4.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Botafogo alfineta Galo após vitória no Brasileiro e relembra Libertadores

Vasco encara Flamengo desfalcado; veja provável escalação

Davide perde trio de ataque para próximo duelo do Botafogo

Após derrota do Atlético-MG, Alan Franco desabafa: "Falar menos e trabalhar mais"

Santa Cruz segura empate contra Maranhão e avança à final da Série D

Londrina cede empate ao Caxias pela Série C

Renato Gaúcho exalta entrega e defende estratégia do Fluminense em vitória

Avaí busca forças no fim e arranca empate contra a Ferroviária pela Série B

Amazonas supera Volta Redonda em duelo direto e respira na luta contra o descenso na Série B

Avaí busca empate no fim contra a Ferroviária pela Série B

Botafogo supera expulsão no 1º tempo, vence Atlético-MG e entra no G-4 do Brasileirão