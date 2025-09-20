Davide perde trio de ataque para próximo duelo do Botafogo

A vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, conquistada com um jogador a menos, durou pouco para o departamento de futebol do Botafogo. A conta da batalha no Nilton Santos chegou, e ela é alta: o técnico Davide Ancelotti perdeu três jogadores do setor ofensivo por suspensão para o confronto contra o Grêmio, na próxima quarta-feira (24), em Porto Alegre.

A lista de desfalques é pesada. O centroavante Chris Ramos, que já vinha substituindo o lesionado Arthur Cabral,no final do primeiro tempo após uma cotovelada vista pelo VAR e cumprirá suspensão automática.

Para completar o cenário adverso, os dois heróis do gol da vitória também estão fora. O uruguaio Santiago Rodríguez, autor do golaço, e o meia Álvaro Montoro, que deu a assistência, receberam o terceiro cartão amarelo e se juntam a Ramos na lista de suspensos. O cartão de Montoro, inclusive, veio de forma infantil, ao ser substituído no fim do jogo e demorar a sair de campo pelo lado indicado pelo árbitro.

Possíveis opções

A situação cria um verdadeiro quebra-cabeça para Davide Ancelotti montar o ataque. Sem Chris Ramos e com Arthur Cabral ainda como dúvida por um edema ósseo, a opção natural para o comando de ataque é Mastriani. No entanto, o treinador pode optar por improvisar com Savarino ou Joaquín Correa como um "falso 9".

Nas pontas, as ausências de Santi e Montoro abrem espaço para jogadores como Jeffinho e Matheus Martins ganharem uma oportunidade, já que Artur também se recupera de lesão e tem retorno incerto.

Próximo jogo do Botafogo

O desafio em Porto Alegre será na próxima quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em partida atrasada da 16ª rodada. Ancelotti terá poucos dias para encontrar as melhores soluções para montar um setor ofensivo quase que inteiramente novo para um confronto direto e fundamental na briga pelo G4.