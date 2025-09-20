Cuiabá x Chapecoense pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
No fechamento da 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense quer se manter no grupo de acesso à Série A. Para isso, precisa de um bom resultado contra o Cuiabá neste domingo, na Arena Pantanal, às 20h30 (de Brasília).
Onde assistir Cuiabá x Chapecoense ao vivo
- TV aberta: RedeTV
- TV por assinatura: ESPN e SportyNet
- Streaming: Disney+
- Youtube: Desimpedidos
Como o Cuiabá chega para o confronto
O time mandante busca seguir com a invencibilidade recente no torneio. O Dourado soma quatro empates e uma vitória nos últimos cinco jogos e ocupa a oitava posição, com 38 pontos.
Como a Chapecoense chega para o confronto
A Chapeceoense, por sua vez, vem de derrota para o Athletico-PR na última rodada e amarga uma série de três jogos sem vencer. O time catarinense ocupa a quarta posição, com 41 pontos.
Histórico de Cuiabá x Chapecoense
Ao todo, as equipes se enfrentaram sete vezes, com três vitórias para cada lado e um empate.
Estatísticas de Cuiabá e Chapecoense
Cuiabá na Série B
- 8º colocado (10 vitórias, 8 empates e 8 derrotas)
- 31 gols marcados
- 30 gols sofridos
- Artilheiros: Safira (8 gols)
Chapecoense na Série B
- 4º colocada (12 vitórias, 5 empates e 9 derrotas)
- 38 gols marcados
- 27 gols sofridos
- Artilheiro: Walter Clar (6 gols)
Prováveis escalações de Cuiabá x Chapecoense
Cuiabá
Luan Polli; Mateusinho, Nathan, Calebe, Alan Empereur e Max; Martínez, David, Denilson e Juan Christian; Safira
Técnico: Eduardo Barros
Chapecoense
Léo; Doma, Bressan e Bruno Leonardo; Everton, Rafael Carvalheira, Bruno Matias, Walter Clar e Giovanni Augusto; Neto Pessoa e Marcinho
Técnico: Gilmar Pozzo
Arbitragem
- Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
- Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)
- VAR: Vinicius Furlan (SP)
Ficha técnica
- Jogo: Cuiabá x Chapecoense
- Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro
- Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)
- Horário: 20h30 horas (de Brasília)
- Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
- Onde assistir: Desimpedidos, Disney+, ESPN, Rede TV e SportyNet