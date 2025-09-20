Topo

Esporte

Cuiabá x Chapecoense pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

20/09/2025 20h00

No fechamento da 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense quer se manter no grupo de acesso à Série A. Para isso, precisa de um bom resultado contra o Cuiabá neste domingo, na Arena Pantanal, às 20h30 (de Brasília).

Onde assistir Cuiabá x Chapecoense ao vivo

  • TV abertaRedeTV

  • TV por assinatura: ESPN SportyNet

  • Streaming: Disney+

  • Youtube: Desimpedidos

Como o Cuiabá chega para o confronto

O time mandante busca seguir com a invencibilidade recente no torneio. O Dourado soma quatro empates e uma vitória nos últimos cinco jogos e ocupa a oitava posição, com 38 pontos.

Como a Chapecoense chega para o confronto

A Chapeceoense, por sua vez, vem de derrota para o Athletico-PR na última rodada e amarga uma série de três jogos sem vencer. O time catarinense ocupa a quarta posição, com 41 pontos.

Histórico de Cuiabá x Chapecoense

Ao todo, as equipes se enfrentaram sete vezes, com três vitórias para cada lado e um empate.

Estatísticas de Cuiabá e Chapecoense

Cuiabá na Série B

  • 8º colocado (10 vitórias, 8 empates e 8 derrotas)

  • 31 gols marcados

  • 30 gols sofridos

  • Artilheiros: Safira (8 gols)

Chapecoense na Série B

  • 4º colocada (12 vitórias, 5 empates e 9 derrotas)

  • 38 gols marcados

  • 27 gols sofridos

  • Artilheiro: Walter Clar (6 gols)

Prováveis escalações de Cuiabá x Chapecoense

Cuiabá

Luan Polli; Mateusinho, Nathan, Calebe, Alan Empereur e Max; Martínez, David, Denilson e Juan Christian; Safira

Técnico: Eduardo Barros

Chapecoense

Léo; Doma, Bressan e Bruno Leonardo; Everton, Rafael Carvalheira, Bruno Matias, Walter Clar e Giovanni Augusto; Neto Pessoa e Marcinho

Técnico: Gilmar Pozzo

Arbitragem

  • Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

  • Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

  • VAR: Vinicius Furlan (SP)

Ficha técnica

  • Jogo: Cuiabá x Chapecoense

  • Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro

  • Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)

  • Horário: 20h30 horas (de Brasília)

  • Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

  • Onde assistir: Desimpedidos, Disney+, ESPN, Rede TV e SportyNet

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

De olho na Libertadores, Palmeiras terá time todo reserva contra Fortaleza

De olho no River, Palmeiras terá time reserva contra o Fortaleza; veja escalações

Cuiabá x Chapecoense pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

América-MG x Coritiba pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Mirassol x Juventude pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Inter x Sassuolo: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Flamengo x Vasco pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Cruzeiro x Bragantino pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Barcelona x Getafe pelo Campeonato Espanhol: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Santos x São Paulo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Criciúma x CRB pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações