Cruzeiro x Bragantino pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
O Cruzeiro segue na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Os mineiros recebem o Bragantino, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão.
Onde assistir Cruzeiro x Bragantino ao vivo?
O jogo terá transmissão do Sportv e Premiere.
Como o Cruzeiro chega ao confronto
O Cruzeiro vai a campo com uma sequência de cinco vitórias seguidas e seis jogos de invencibilidade. Na última semana, a Raposa também conseguiu superar pela segunda vez o rival Atlético-MG e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, a equipe é a segunda colocada com 47 pontos, três de diferença para o líder Flamengo.
Como o Bragantino chega ao confronto
O Bragantino, por sua vez, busca retomar a boa forma. Nas últimas 10 partidas, a equipe foi derrotada em oito, além de uma vitória e um empate. No Brasileiro, os paulistas ocupam a oitava posição com 31 pontos.
Histórico de confronto entre Cruzeiro x Bragantino
Na história, são 18 confrontos entre Cruzeiro e Bragantino. Ambas as equipes possuem sete vitórias, enquanto os outros quatro encontros terminaram em empate.
Estatísticas
Cruzeiro na temporada
- 23 vitórias, 12 empates e 10 derrotas
- 66 gols marcados (média de 1,47 gols por jogo)
- 34 gols sofridos
- Artilheiro: Kaio Jorge (20 gols)
Bragantino na temporada
- 15 vitórias, 8 empates e 19 derrotas
- 50 gols marcados (média de 1,47 gols por jogo)
- 54 gols sofridos
- Artilheiro: Isidro Pitta (8 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação Cruzeiro
Cassio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge
Técnico: Leonardo Jardim
Provável escalação Bragantino
Cleiton, Nathan, Guzman, Pedro Henrique e Vanderlan; Gabriel, Ramires e John John; Lucas Barbosa, Sasha e Laquintana
Técnico: Fernando Seabra
Arbitragem de Cruzeiro x Bragantino
- Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
- Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Leone Carvalho Rocha (GO)
- VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Próximo jogo do Cruzeiro
Vasco x Cruzeiro | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 27/09 (sábado) | 18h30 (de Brasília)
Local: São Januário, Rio de Janeiro-RJ
Onde assistir: Amazon Prime
Próximo jogo do Bragantino
Bragantino x Santos | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 28/09 (domingo) | 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Cicero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP
Onde assistir: Premiere e Sportv
Ficha técnica
Jogo: Cruzeiro x Bragantino
Horário: 20h30 (de Brasília)
Campeonato: Campeonato Brasileiro
Local: Mineirão
Onde Assistir: Sportv e Premiere