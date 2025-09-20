Topo

Esporte

Cruzeiro x Bragantino pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

20/09/2025 20h00

O Cruzeiro segue na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Os mineiros recebem o Bragantino, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão.

Onde assistir Cruzeiro x Bragantino ao vivo?

O jogo terá transmissão do Sportv e Premiere.

Como o Cruzeiro chega ao confronto

O Cruzeiro vai a campo com uma sequência de cinco vitórias seguidas e seis jogos de invencibilidade. Na última semana, a Raposa também conseguiu superar pela segunda vez o rival Atlético-MG e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, a equipe é a segunda colocada com 47 pontos, três de diferença para o líder Flamengo.

Como o Bragantino chega ao confronto

O Bragantino, por sua vez, busca retomar a boa forma. Nas últimas 10 partidas, a equipe foi derrotada em oito, além de uma vitória e um empate. No Brasileiro, os paulistas ocupam a oitava posição com 31 pontos.

Histórico de confronto entre Cruzeiro x Bragantino

Na história, são 18 confrontos entre Cruzeiro e Bragantino. Ambas as equipes possuem sete vitórias, enquanto os outros quatro encontros terminaram em empate.

Estatísticas

Cruzeiro na temporada

  • 23 vitórias, 12 empates e 10 derrotas

  • 66 gols marcados (média de 1,47 gols por jogo)

  • 34 gols sofridos

  • Artilheiro: Kaio Jorge (20 gols)

Bragantino na temporada

  • 15 vitórias, 8 empates e 19 derrotas

  • 50 gols marcados (média de 1,47 gols por jogo)

  • 54 gols sofridos

  • Artilheiro: Isidro Pitta (8 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação Cruzeiro

Cassio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge

Técnico: Leonardo Jardim

Provável escalação Bragantino

Cleiton, Nathan, Guzman, Pedro Henrique e Vanderlan; Gabriel, Ramires e John John; Lucas Barbosa, Sasha e Laquintana

Técnico: Fernando Seabra

Arbitragem de Cruzeiro x Bragantino

  • Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

  • Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Leone Carvalho Rocha (GO)

  • VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Próximo jogo do Cruzeiro

Vasco x Cruzeiro | Campeonato Brasileiro

Data e horário: 27/09 (sábado) | 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro-RJ

Onde assistir: Amazon Prime

Próximo jogo do Bragantino

Bragantino x Santos | Campeonato Brasileiro 

Data e horário: 28/09 (domingo) | 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cicero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP

Onde assistir: Premiere e Sportv

Ficha técnica 

Jogo: Cruzeiro x Bragantino

Horário: 20h30 (de Brasília)

Campeonato: Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão

Onde Assistir: Sportv e Premiere

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

De olho na Libertadores, Palmeiras terá time todo reserva contra Fortaleza

De olho no River, Palmeiras terá time reserva contra o Fortaleza; veja escalações

Cuiabá x Chapecoense pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

América-MG x Coritiba pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Mirassol x Juventude pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Inter x Sassuolo: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Flamengo x Vasco pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Cruzeiro x Bragantino pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Barcelona x Getafe pelo Campeonato Espanhol: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Santos x São Paulo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Criciúma x CRB pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações