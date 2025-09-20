Criciúma x CRB pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

O Criciúma busca se manter na briga pela ponta da Série B do Campeonato Brasileiro e encara o Vila Nova neste domingo, no Heriberto Hulse. O jogo, válido pela 27ª rodada da liga nacional, está agendado para as 16h (de Brasília).

Onde assistir Criciúma x CRB ao vivo

TV por assinatura : ESPN

: ESPN Streaming: Disney+

Como o Criciúma chega para o confronto

O time mandante vive ótima fase e ostenta uma série de seis jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e dois empates. A equipe carvoeira ocupa a terceira posição, com 43 pontos, quatro a menos que o líder Coritiba.

Como o CRB chega para o confronto

Já o CRB espera conseguir emplacar uma regularidade na competição. O Galo de Campina venceu três e perdeu dois dos seus últimos cinco jogos. A equipe figura na nona coloação, com 37 pontos.

Histórico de Criciúma x CRB

O Criciúma possui leve vantagem sobre o CRB no retrospecto geral entre os times. As equipes se enfrentaram 24 vezes, com 11 vitórias dos catarinenses, nove dos alagoanos e quatro empates.

Estatísticas de Criciúma x CRB

Criciúma na Série B

3º colocado (12 vitórias, 7 empates e 7 derrotas)

33 gols marcados

21 gols sofridos

Artilheiros: Diego Gonçalves (6 gols)

CRB na Série B

9º colocado (11 vitórias, 4 empates e 11 derrotas)

26 gols marcados

26 gols sofridos

Artilheiro: Thiaguinho (5 gols)

Prováveis escalações de Criciúma x CRB

Criciúma

Alisson; Matheus Trindade, Rodrigo e Lucas Dias; Marcinho, Gui Lobo, Léo e Felipinho; Jhonata Robert, Nicolas e Diego Gonçalves.



Técnico: Eduardo Baptista

CRB

Matheus; Matheus Ribeiro, Henri, Alemão e Léo Campos; Crystopher, Meritão e Danielzinho; Thiaguinho, Mikael e Dadá Belmonte



Técnico: Eduardo Barroca

Arbitragem

Árbitro : Bruno Mota Correia (RJ)

: Bruno Mota Correia (RJ) Assistentes : Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Ficha técnica