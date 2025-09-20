Criciúma x CRB pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
O Criciúma busca se manter na briga pela ponta da Série B do Campeonato Brasileiro e encara o Vila Nova neste domingo, no Heriberto Hulse. O jogo, válido pela 27ª rodada da liga nacional, está agendado para as 16h (de Brasília).
Onde assistir Criciúma x CRB ao vivo
- TV por assinatura: ESPN
- Streaming: Disney+
Como o Criciúma chega para o confronto
O time mandante vive ótima fase e ostenta uma série de seis jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e dois empates. A equipe carvoeira ocupa a terceira posição, com 43 pontos, quatro a menos que o líder Coritiba.
Como o CRB chega para o confronto
Já o CRB espera conseguir emplacar uma regularidade na competição. O Galo de Campina venceu três e perdeu dois dos seus últimos cinco jogos. A equipe figura na nona coloação, com 37 pontos.
Histórico de Criciúma x CRB
O Criciúma possui leve vantagem sobre o CRB no retrospecto geral entre os times. As equipes se enfrentaram 24 vezes, com 11 vitórias dos catarinenses, nove dos alagoanos e quatro empates.
Estatísticas de Criciúma x CRB
Criciúma na Série B
- 3º colocado (12 vitórias, 7 empates e 7 derrotas)
- 33 gols marcados
- 21 gols sofridos
- Artilheiros: Diego Gonçalves (6 gols)
CRB na Série B
- 9º colocado (11 vitórias, 4 empates e 11 derrotas)
- 26 gols marcados
- 26 gols sofridos
- Artilheiro: Thiaguinho (5 gols)
Prováveis escalações de Criciúma x CRB
Criciúma
Alisson; Matheus Trindade, Rodrigo e Lucas Dias; Marcinho, Gui Lobo, Léo e Felipinho; Jhonata Robert, Nicolas e Diego Gonçalves.
Técnico: Eduardo Baptista
CRB
Matheus; Matheus Ribeiro, Henri, Alemão e Léo Campos; Crystopher, Meritão e Danielzinho; Thiaguinho, Mikael e Dadá Belmonte
Técnico: Eduardo Barroca
Arbitragem
- Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)
- Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)
- VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)
Ficha técnica
- Jogo: Criciúma x CRB
- Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro
- Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)
- Horário: 16 horas (de Brasília)
- Local: estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)
- Onde assistir: Disney+ e ESPN