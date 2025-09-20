Topo

Corinthians ganha clássico contra o Santos pelo Paulista feminino

20/09/2025 13h24

Pela nona rodada do Paulistão feminino, o Corinthians recebeu o Santos neste sábado, na Fazendinha. As Brabas venceram o duelo por 1 a 0, com gol de Jaqueline Ribeiro.

Situação da Tabela

Com a vitória, o Corinthians chega aos 24 pontos e lidera o Paulistão. Já o Santos ocupa a quinta colocação, com nove pontos e fora da zona de classificação para o mata-mata.

? Resumo do jogo

? CORINTHIANS 1 X 0 SANTOS ?

? Competição: 9° rodada do Paulistão Feminino

?? Local: Estádio Alfredo Schürig, em São Paulo

? Data: 20 de agosto de 2025 (quarta-feira)

? Horário: 11h00 (de Brasília)

Gol

? Jaqueline Ribeiro, aos 48? do 1ºT (Corinthians)

Como foi o jogo?

Aos 48 minutos do primeiro tempo, o Corinthians abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Andressa Alves, a bola sobrou para finalização certeira de Jaque.

No segundo tempo, aos 39 minutos, as Sereias da Vila chegaram a balançar as redes, porém o gol de Ana Alice acabou anulado por impedimento.

Nove minutos depois, Carol Baiana também teve chance de empatar o confronto para o Santos, mas Juliete, em cima da linha do gol, conseguiu salvar de cabeça.

Próximos jogos

Corinthians

? Taubaté x Corinthians (10ª rodada do Paulistão feminino)

? Data e horário: 27/09 (sábado) às 15h (de Brasília)

? Local: Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté

Santos

? Santos x Ferroviária (10ª rodada do Paulistão feminino)

? Data e horário: 28/09 (domingo) às 11h00

? Local: Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí

