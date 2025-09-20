Corinthians ganha clássico contra o Santos pelo Paulista feminino
Pela nona rodada do Paulistão feminino, o Corinthians recebeu o Santos neste sábado, na Fazendinha. As Brabas venceram o duelo por 1 a 0, com gol de Jaqueline Ribeiro.
Situação da Tabela
Com a vitória, o Corinthians chega aos 24 pontos e lidera o Paulistão. Já o Santos ocupa a quinta colocação, com nove pontos e fora da zona de classificação para o mata-mata.
? Resumo do jogo
? CORINTHIANS 1 X 0 SANTOS ?
? Competição: 9° rodada do Paulistão Feminino
?? Local: Estádio Alfredo Schürig, em São Paulo
? Data: 20 de agosto de 2025 (quarta-feira)
? Horário: 11h00 (de Brasília)
Gol
? Jaqueline Ribeiro, aos 48? do 1ºT (Corinthians)
Como foi o jogo?
Aos 48 minutos do primeiro tempo, o Corinthians abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Andressa Alves, a bola sobrou para finalização certeira de Jaque.
No segundo tempo, aos 39 minutos, as Sereias da Vila chegaram a balançar as redes, porém o gol de Ana Alice acabou anulado por impedimento.
Nove minutos depois, Carol Baiana também teve chance de empatar o confronto para o Santos, mas Juliete, em cima da linha do gol, conseguiu salvar de cabeça.
Próximos jogos
Corinthians
? Taubaté x Corinthians (10ª rodada do Paulistão feminino)
? Data e horário: 27/09 (sábado) às 15h (de Brasília)
? Local: Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté
Santos
? Santos x Ferroviária (10ª rodada do Paulistão feminino)
? Data e horário: 28/09 (domingo) às 11h00
? Local: Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí